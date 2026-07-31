Convocan a una audiencia pública por el megaproyecto de 1.500 lotes de Fernández Oro sobre Ruta 65: cuándo será y dónde

La iniciativa prevé, en una primera etapa, la generación de 250 lotes municipales destinados principalmente a vecinos con mayor antigüedad residencial en la localidad. Imagen: municipio de Fernández Oro.

El megaproyecto para desarrollar hasta 1.500 lotes accesibles en Fernández Oro avanzó hacia una nueva etapa. El municipio convocó a una audiencia pública para el próximo 25 de agosto, en la que expondrá la iniciativa para crear una Zona Especial de Loteos Accesibles en un sector ubicado sobre la Ruta Provincial 65, en el límite con Allen.

«La importancia de esto es poder llevarlo a una audiencia pública para que todo el mundo conozca cuál es el proyecto», afirmó el intendente de Fernández Oro Gustavo Amati en diálogo con Diario RÍO NEGRO al explicar que el objetivo es abrir el debate antes de que la propuesta continúe su recorrido administrativo y legislativo.

La audiencia se realizará a las 19 en el Centro Cultural de Fernández Oro y permitirá que vecinos, instituciones y otros actores interesados conozcan los alcances del proyecto y expresen sus opiniones. Según remarcó el jefe comunal, la intención es que el proceso sea «transparente, ordenado y participativo».

El municipio busca cambiar la forma en que se desarrollan nuevos barrios en Fernández Oro

Amati explicó que la propuesta apunta a modificar el modelo tradicional de urbanización para que el Estado municipal tenga un rol activo en los nuevos desarrollos y pueda destinar parte de los terrenos a programas de acceso al suelo.

«Históricamente Fernández Oro fue avasallado por el desarrollador privado», sostuvo el intendente. Según describió, durante años los propietarios de chacras vendieron sus tierras a urbanizadores que luego comercializaron los lotes con una rentabilidad muy superior. «El propietario se quedaba con muy poca rentabilidad de su tierra y la mayor ganancia la tenía el desarrollador», resumió.

Frente a ese escenario, el municipio propone un esquema de desarrollo conjunto con los propietarios de las chacras. En lugar de vender las tierras a un urbanizador privado, los dueños aportarían los terrenos y el loteo se realizaría junto con la Municipalidad. Una vez subdividido el predio, los lotes se repartirían entre ambas partes.

Hectáreas 84 has. es la extensión aproximada que tendrá la Zona Especial de Loteos Accesibles.

Como ejemplo, Amati explicó que si un emprendimiento genera 100 lotes, 50 quedarían para el propietario y los otros 50 para el municipio. La comuna utilizaría los terrenos que le corresponden para financiar las obras de infraestructura del barrio, mientras que el dueño recibiría su parte una vez que el loteo cuente con los servicios básicos.

El jefe comunal estimó que ese proceso demandará alrededor de dos años, el tiempo necesario para dotar al loteo de redes de agua, electricidad y gas. Recién entonces el dueño recibirá los lotes que le correspondan, ya urbanizados y con servicios.

La primera etapa contempla 500 terrenos y podría ampliarse si más chacras adhieren

Aunque el proyecto completo prevé la posibilidad de generar hasta 1.500 lotes, esa cifra dependerá de que todos los propietarios de la zona decidan incorporarse al esquema propuesto por la Municipalidad. «Estamos hablando de 1.500 lotes teniendo en cuenta que todos los propietarios de esa zona decidan hacer el desarrollo junto con la Municipalidad», aclaró Amati.

En una primera etapa, el municipio ya trabaja con uno de los propietarios. Ese acuerdo contempla un desarrollo de 500 lotes: 250 quedarían para el privado y otros 250 pasarían a la Municipalidad para ser incorporados al programa de loteos accesibles.

El intendente precisó que el sector que se pretende incorporar reúne aproximadamente cinco propietarios, entre chacreros y bodegas que hoy poseen tierras productivas que, en muchos casos, ya no están en actividad. Si el resto de los dueños decide sumarse, el proyecto alcanzaría la dimensión anunciada meses atrás.

El crecimiento impulsado por Vaca Muerta acelera la necesidad de nuevas urbanizaciones

Para Amati, la iniciativa responde al fuerte crecimiento que experimenta Fernández Oro y toda la región en los últimos años. «Todo esto es raíz del crecimiento que ha tenido la zona por Vaca Muerta», señaló el jefe comunal, quien indicó que la demanda ya no está vinculada únicamente a terrenos para viviendas, sino también a espacios destinados a parques industriales y empresas.

Anteriormente el coordinador de gabinete del Municipio de Fernández Oro, Martín Rebaliati, detalló el proyecto nace de los reclamos que reciben durante las audiencias abiertas, en la que gran parte de las demandas vecinales están vinculadas al acceso a terrenos, vivienda y trabajo. «El 80% de los pedidos es un loteo, es tierra, casa, tierra y trabajo. Entonces, viendo esa necesidad, se toma esta decisión de buscar alguna alternativa que sea no solamente para esta gestión, sino para las gestiones futuras».

Según explicó Rebaliati los lotes tendrían cuotas estimadas entre 250 mil y 280 mil pesos durante 48 meses y estarían destinados a vecinos con más de 20 años de residencia en la ciudad.

El intendente recordó que el área donde se proyectan los loteos había sido reservada hace años para una futura expansión urbana y explicó que se encuentra a continuación del barrio Piedras Blancas III, por lo que considera que reúne las condiciones para consolidar el crecimiento de ese sector de la ciudad.