Necrológicas de hoy, viernes 31 de julio de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 31 de julio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
PINO, HONORIO
Falleció en Neuquén el 29 de julio del 2026 a la edad de 79 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, serán inhumados a las 9 hs del día 30 de julio en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
CERNA, MONICA ISABEL
Falleció en Neuquén el 28 de Julio del 2026 a la edad de 57 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos serán inhumados a las 13hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
JECKE, DORA MELITA VIRGINIA
Falleció el 30/07/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Patricio Ezequiel Isolabella acompañándolo a él y a sus familiares en este difícil momento.
BERTONI, NANCY HAYDEE
Falleció en Gral. Roca a los 93 años. Sus hijos: Néstor y Nancy, sus hijos políticos, sus nietos: Guadalupe, María Paz y Manuel y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 13 hs. en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
GUAYQUIMIL, ADELAIDA
Falleció en Neuquen el día 29 de Julio a la edad de 77 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle AV. OLTA 1935, fueron inhumados a las 17 hs. En el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF
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