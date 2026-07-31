Necrológicas de hoy, viernes 31 de julio de 2026

PINO, HONORIO Falleció en Neuquén el 29 de julio del 2026 a la edad de 79 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, serán inhumados a las 9 hs del día 30 de julio en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

CERNA, MONICA ISABEL Falleció en Neuquén el 28 de Julio del 2026 a la edad de 57 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos serán inhumados a las 13hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

JECKE, DORA MELITA VIRGINIA Falleció el 30/07/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Patricio Ezequiel Isolabella acompañándolo a él y a sus familiares en este difícil momento.

BERTONI, NANCY HAYDEE Falleció en Gral. Roca a los 93 años. Sus hijos: Néstor y Nancy, sus hijos políticos, sus nietos: Guadalupe, María Paz y Manuel y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 13 hs. en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO