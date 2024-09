Estrés y libertad: psicología de la actualidad política argentina

Como dijimos en la anterior publicación La política como sacrificio, las épocas de crisis suelen traer como propuesta de solución una lógica sacrificial. Tal como fue expresado en la campaña electoral de La Libertad Avanza, es cierto que el recorte presupuestario fue anticipado y aceptado en las urnas por la mayoría de los argentinos.

Ahora bien, pasados nueve meses de gobierno y vivenciada parte de las políticas sacrificiales, sería razonable comenzar a preguntarse hasta cuándo durará el ajuste.

El pasado domingo 15 de septiembre, en un hecho inusual en el congreso, el presidente Milei presentó el presupuesto 2025. La necesidad política del gobierno de mantener el déficit cero y cumplir con los vencimientos de deuda – tomando más deuda aún -, explican las bases generales del futuro plan económico y, además, nos responde nuestra pregunta anterior: el ajuste continuará todo el año que sigue.

Cabría pensar, analizando el clima político que surge de la opinión pública en relación con las últimas medidas del oficialismo, la cual comienza a mostrar algunos cambios de dirección, que el ciudadano argentino común se encuentra en un proceso de reflexión. Aunque pueda parecer contradictorio en tiempos en donde poco se cree en la política, la posición del pueblo, más en este contexto, tiene mucho que hacer y decir por derecho propio.

En su libro Estrés y Libertad (2017), el filósofo alemán Peter Sloterdijk plantea que una de las principales formas de libertad de una sociedad es su capacidad de reacción frente al estrés causado por la opresión política.

Resulta que el pueblo puede aceptar la obediencia, la vigilancia o el control de un gobierno mientras entienda que los niveles de estrés están medianamente equilibrados, pero cuando esa balanza se invierte, el pueblo puede calcular que esos niveles ya son inaceptables.

Como lo muestra la última encuesta de la consultora Poliarquía, donde uno de los resultados destacados es la caída de la imagen positiva del presidente Milei en torno al 7% en el último mes, es casi evidente que en la población nace un “cambio de expectativa”.

En esta suerte de análisis psico-político, los humores del pueblo cobran cada vez más peso a la hora de evaluar una gestión de gobierno. En el caso argentino, la realidad señala que el colchón legitimador de las urnas empieza a resquebrajarse y que el discurso y las medidas económicas de sacrificio, a esta altura, generan mucho más estrés corporal que gratificaciones ideológicas.

Y es que aparece con cada vez más fuerza, que se inicia una disputa entre ideología libertaria y sentir de la gente. Porque el discurso del presidente en la Asamblea General de las Naciones Unidas es una muestra de la defensa absurda de una ideología frente a el padecimiento de la realidad concreta. ¿Cuánto puede soportar el pueblo argentino estos niveles de estrés?

Y la pregunta es apropiada, porque el gobierno se posiciona ante esta coyuntura con una conducta adversa, la de una soberbia que rosa el narcisismo político.

Será que el oficialismo deberá tomar nota de este momento de alta sensibilidad de la sociedad argentina, ya que hasta ahora no ha dado ninguna señal de escucha. De continuar desoyendo y descuidando sus modos de hacer política parlamentaria, como si la ciudadanía no estuviera atenta a lo que sucede en el recinto o en la Quinta de Olivos, el humor social se tornará cada vez más conflictivo y sus medidas de gobierno cada vez más rechazables. En definitiva, desoír los niveles de estrés que manifiesta una sociedad, es un gran error político que puede no tener retorno.

* Profesor en Filosofía (Uncoma)