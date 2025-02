Figueroa se libra del escándalo

El país casi no habló esta semana de otra cosa que no fuera el escándalo que protagonizó el presidente Javier Milei con la promoción de la criptomoneda $LIBRA que terminó en un derrumbe bordeando una estafa global. Pero en el gobierno de Neuquén, siguiendo el manual de no interferencia heredado del MPN en algún cajón, el tema pareciera haber pasado inadvertido por las autoridades.

A diferencia de lo que hicieron otros gobernadores de provincias importantes como Axel Kicillof, Maximiliano Pullaro o Martín Llaryora, Rolando Figueroa optó por no involucrarse. Un referente clave del Ejecutivo dijo algo así como que nada más lejano a sus preocupaciones actuales como apagar el incendio en el Parque Nacional Lanín, licitar obras o preparar el discurso del 1 de marzo. Y sí, algo de campaña también.

Hay una frase bastante usada que sugiere “no interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando”. Figueroa va a enfrentar a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre con su armado provincial: mejor dejar que el escándalo camine solo.

Eso tampoco implica una ruptura. Osvaldo Llancafilo (MPN), quien está terminando su mandato y es uno de los representantes del Congreso de más diálogo con el gobernador, descartó apoyar un eventual juicio político o una comisión investigadora como la que ya rechazó el Senado.

Figueroa encabezó esta semana varios actos en Neuquén capital con intendentes y otros funcionarios por licitaciones de obras. Una de ellas, el esperado pabellón de máxima seguridad para resolver la crisis carcelaria, mientras sectores aliados en la Legislatura proponían que lo hagan los privados.

Era una buena noticia, pero el gobierno la dio a puertas cerradas, como hizo con todos los recientes anuncios, quizás para evitar alguna pregunta inoportuna con el caso $LIBRA.

En lo que va de gestión, pero más marcado en los últimos meses, el gobierno ha conseguido también neutralizar las opiniones de dirigentes del frente Neuquinizate que tienen (o tenían) pertenencia a un espacio nacional.

En este lote se encuentra la diputada nacional y funcionaria Tanya Bertoldi (Unión por la Patria), quien nada dijo sobre la propuesta de su bloque para llevar al presidente a juicio político, o Leticia Esteves (PRO) quien no solo no compartió el comunicado de su partido, sino que borró de sus redes todo rastro del sector amarillo. Es una de las personas que perfila para integrar las listas que, en el caso de senadores, casi que tienen a Julieta Corroza como número puesto.

Aunque esta semana, la consultora DC, a la que en 2022 Omar Gutiérrez acusó de “operaciones berretas” pero en 2023 acertó el triunfo por cuatro puntos de Figueroa, difundió una encuesta que le dio más intención de votos a la secretaria de Ambiente que a la ministra estrella del gabinete. Falta para octubre y la campaña está en etapa menos que experimental.

En la capital hay otra figura con protagonismo, aunque todavía no esté claro si muy anticipadamente para el 2027 o en caso de que haga falta una incorporación de Primero Neuquén a la boleta de La Neuquinidad. La jefa de Gabinete, María Pasqualini, pasó del éxito de la Fiesta Nacional de la Confluencia a repartir miles de kits escolares y el viernes ocupó el lugar de Mariano Gaido en una reunión con el gobernador e intendentes de la Confluencia para anunciar la obra que duplicará la capacidad de la planta de Mari Menuco para la región.

El frente de la “neuquinidad” no es el único que se está moviendo. Su principal rival sufrió, esperó y lo consiguió el viernes: La Libertad Avanza obtuvo reconocimiento provisorio y quedó a solo un trámite de llegar a octubre. Es el sello original, ahora debe intentar ser el único del león en las boletas.