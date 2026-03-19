Glaciares: desarrollo, agua y el límite de lo irreversible

La discusión en torno a la Ley 26.639 volvió al centro de la agenda política, pero esta vez con un nivel de intensidad que excede lo ambiental y se instala de lleno en el debate sobre el modelo de país. Lo que está en juego no es únicamente la protección de reservas estratégicas de agua, sino también la forma en que la Argentina decide vincular desarrollo, recursos naturales y federalismo.

Desde su sanción en 2010, la ley estableció límites claros a las actividades productivas en zonas glaciares y periglaciares, bajo el principio de preservar reservas hídricas clave. Sin embargo, el nuevo proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo propone una redefinición de esas áreas, acotando la protección a aquellas que cumplan funciones hídricas específicas y habilitando, en consecuencia, el desarrollo de actividades económicas en territorios hasta ahora restringidos.

Los glaciares no son solo formaciones naturales aisladas, sino una de las principales reservas estratégicas de agua dulce del país y un regulador clave del ciclo hídrico en amplias regiones. En zonas donde las precipitaciones son escasas, su aporte resulta determinante para sostener ríos, actividades productivas y poblaciones enteras.

En ese contexto, cualquier intervención sobre estos ecosistemas no admite márgenes amplios de error: a diferencia de otros recursos, su degradación no es fácilmente reversible y puede comprometer de manera permanente la disponibilidad de agua a futuro.

Este punto es, probablemente, el núcleo del conflicto. Para el oficialismo, se trata de corregir ambigüedades normativas y generar condiciones de mayor previsibilidad para inversiones en sectores estratégicos como la minería o los hidrocarburos. Para sus críticos, en cambio, la reforma implica un retroceso en materia ambiental que podría comprometer recursos esenciales a largo plazo.

Pero reducir el debate a una dicotomía entre desarrollo y ambiente sería simplificarlo demasiado. En el fondo, lo que aparece es una discusión más profunda sobre el rol del Estado y, especialmente, sobre el lugar de las provincias en la administración de sus recursos.

La iniciativa refuerza la idea de que sean las jurisdicciones locales quienes definan el alcance de la protección en sus territorios, lo que reabre una tensión histórica del federalismo argentino: hasta dónde llegan las competencias provinciales y dónde comienza la necesidad de establecer criterios comunes a nivel nacional.

Un ejemplo concreto de estas tensiones puede observarse en Río Negro, donde el desarrollo de proyectos energéticos y extractivos convive con la necesidad de preservar ecosistemas sensibles. La provincia, con un perfil productivo en expansión, enfrenta el desafío de equilibrar crecimiento económico con sostenibilidad ambiental.

En ese contexto, una mayor autonomía para definir el uso de sus recursos puede ser vista tanto como una oportunidad como un riesgo, dependiendo de los mecanismos de control y de la capacidad institucional para gestionarlos.

El debate dejó de ser una discusión abstracta para convertirse en una decisión concreta. En una sesión extraordinaria, el Senado de la Nación Argentina dio media sanción a la modificación de la ley, con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. Lejos de cerrar la discusión, la votación expuso con claridad la falta de consensos sobre un tema estructural y evidenció que las diferencias atraviesan no solo a los bloques políticos, sino también a las provincias.

El proyecto ingresó ahora en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde comenzará una etapa que promete ser aún más intensa.

La convocatoria a una audiencia pública con decenas de miles de inscriptos refleja que la discusión ya no pertenece únicamente a la dirigencia política, sino que se trasladó a la sociedad. La magnitud de la participación anticipa un debate atravesado por intereses diversos y posiciones difícilmente conciliables.

En definitiva, la reforma de la Ley de Glaciares funciona como un punto de condensación de tensiones más amplias.

Desarrollo, ambiente, federalismo y estrategia económica aparecen entrelazados en una discusión que, lejos de resolverse con una votación, sigue abierta. Lo que está en juego no es solo una norma, sino el tipo de equilibrio que la Argentina está dispuesta a construir entre crecimiento y preservación en los próximos años.

* Estudiante avanzado de Ciencias Políticas .