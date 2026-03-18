Bariloche alza la voz con su propia audiencia ciudadana contra la reforma de la Ley de Glaciares

Este jueves Bariloche será el escenario de una Audiencia Pública Ciudadana frente al debate por la reforma de la Ley de Glaciares, en paralelo a las audiencias oficiales convocadas por la Cámara de Diputados en Buenos Aires. La iniciativa surgió de organizaciones sociales, ambientales, políticas, culturales y científicas de Río Negro y de la Patagonia Norte, que decidieron abrir un espacio de participación directa antes de que el Congreso defina si limita o no la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar.

La actividad se realizará desde las 17 en el Centro Universitario Regional Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue. Será abierta a vecinos, asociaciones y colectivos que deseen expresar su postura sobre un proyecto que, según organizaciones y especialistas, implica un grave retroceso en materia de resguardo del agua. La convocatoria se apoyó también en el Acuerdo de Escazú, que consagró el derecho a la información y a la participación pública en decisiones ambientales.

Bariloche busca «enriquecer el debate» de la reforma de la Ley de Glaciares

Cora Langbehn, referente de la Asamblea Antimegaminería Bariloche e integrante de la comunidad universitaria, consideró que la audiencia representa “un hecho político” clave. “Por lo menos existe la posibilidad de que las personas se puedan expresar, porque no es seguro que podamos expresarnos el 26”, advirtió en relación con la audiencia virtual de Diputados. “Hay una idea de que se va a recortar quiénes son los que puedan hablar. En cambio acá pueden hablar todos y tal vez se enriquece el debate”, sostuvo.

Remarcó el valor simbólico de que el encuentro se realice en la casa de estudios académicos, en medio del ajuste presupuestario. “El hecho de que esto suceda en la universidad visibiliza la situación que estamos atravesando”, planteó. Así, convergen ambas «causas importantes a nivel nacional.”

Sobre la posición de la Asamblea, Cora explicó que el eje pasa por “buscar unidad” y “salir de una situación fragmentada”. “El interés por la naturaleza y por la conservación para las próximas generaciones no pertenece a una ideología, sino que recorre transversalmente a la sociedad. Queremos que se genere esa sensibilidad transversal, el amor por la naturaleza”, dijo.

Universidad Nacional del Comahue, sede Bariloche. (Foto: Archivo).

Desde su mirada, la reforma de la Ley de Glaciares evidencia un modelo de saqueo más amplio. “Es solo la punta del iceberg de la desprotección en la que este Gobierno puso a nuestra naturaleza. Se basó en la idea de que lo que es de todos es de nadie y que algo tiene que ser de alguien para tener valor. Van a privatizar lo que es de todos y a entregárselo a distintas personas”, advirtió.

Carlos Irasola, referente de la Cooperativa de Trabajo Surgente, llevó al debate la experiencia concreta de la cuenca de Huahuel Niyeo, en la zona de Ingeniero Jacobacci, donde la laguna Carrilaufquen Chica permanece seca desde hace una década. “La cuenca se secó en gran parte. Los arroyos temporarios se secaron, los permanentes se volvieron temporarios, los mallines aparecieron resecos o salinizados. Los niños que hoy tienen 10 o 12 años nunca vieron la laguna con agua”, describió.

Para Irasola, la reforma que el Congreso discute agrava un escenario hídrico ya crítico. “Hay 39 cuencas vinculadas a los glaciares y miles de glaciares en el país. La ley vigente declaró intangibles a los glaciares y a las zonas que los rodean. Esta reforma plantea una relativización total de esa intangibilidad y les da a las provincias la potestad de ceder esas zonas a actividades mineras e hidrocarburíferas”, explicó.

El cooperativista cuestionó además el argumento federal del oficialismo. “Parece una cosa sumamente federal, pero desarmó cualquier posibilidad de acción nacional y orgánica alrededor de la defensa de los glaciares”, enfatizó.

En esa línea, advirtió sobre el impacto directo en la región: “El Nahuel Huapi es un lago glacial cuyos glaciares que lo alimentan están en claro retroceso por el cambio climático. No hay ninguna persona que viva en el planeta que no esté sobre alguna cuenca hídrica”.

Para Irasola, lo que ocurre aguas arriba incide inevitablemente aguas abajo, por lo que contaminar las nacientes implica dañar todo el sistema. “Estamos integrados con la cuenca, aunque no nos demos cuenta”, manifestó.

Y recordó que, en la cuenca del Limay, los estudios ya registraron hasta un 35% menos de caudal respecto de los valores históricos. “No fue algo coyuntural. Agregar una actividad que extrae muchísima agua y casi siempre contamina conspiró contra el resto de las actividades de las cuencas”, recalcó.

Piden a la Cámara de Diputados defender «la vida»

Irasola además apuntó a la responsabilidad política de quienes avalaron la reforma. “Hay una mezcla de ignorancia e intereses”, evaluó sobre el debate legislativo. Recordó que un diputado definió a los glaciares como “piedras inútiles de hielo que están arriba de las montañas” y calificó esa frase como “un ejercicio bochornoso de ignorancia”. Remarcó que los impulsores de los cambios “no fueron ingenuos” y que detrás de sus votos existieron “intereses grandes” vinculados a la expansión minera sobre zonas de cuenca alta.

De cara a la votación en Diputados, Cora apuntó al rol de los representantes. “Tengo la sensación de que hay legisladores que resultaron traidores, que se dejaron comprar por una moneda”, afirmó. “Fue la amplia sociedad, las organizaciones, los ambientalistas, la gente que ama la naturaleza la que llevó adelante esta ley. Que pocos años después estas personas vinieran a reformarla fue una bofetada en la cara”, añadió.

La audiencia de mañana buscará que esa “amplia sociedad” vuelva a hacerse escuchar, ahora desde Bariloche, antes de que el Congreso defina el futuro de la ley que resguarda una de las principales reservas de agua dulce del país. “Si ponemos en riesgo el agua como fuente de vida, atentamos contra toda la vida, no solo la humana”, resumió Irasola.

«Honrar el dolor»: con una caravana hacia la laguna Cari Lauquen advierten sobre la reforma de la Ley de Glaciares

Este sábado 21 de marzo, en la antesala del Día Internacional del Agua, la Cooperativa Surgente y otras organizaciones de Ingeniero Jacobacci convocaron a una jornada en la laguna Carrilaufquen Chica., seca desde hace diez años. La propuesta se planteó como un gesto de memoria y organización frente a la crisis de la cuenca de Huahuel Niyeo.

La actividad iniciará con una caravana a las siete desde la plaza ferroviaria de Jacobacci. Se prevé un espacio de intercambio sobre los recuerdos de un lugar “lleno de aves, peces y vida”, según rememoró Carlos Irasola.

Laguna Carrilaufquen Chica. (Foto: Carolina Blumenkranc).

Durante el encuentro, las organizaciones propondrán “honrar el dolor” por la pérdida de la laguna para transformarlo en un motor de acción. El objetivo consiste en identificar las causas del deterioro y definir pasos concretos para recuperar la cuenca.

Por la tarde, muralistas de Jacobacci y de otras ciudades pintarán cinco murales en el pueblo. El cierre contemplará un recorrido por esas obras y un encuentro comunitario con comida y música. “Queremos evidenciar que la situación de la laguna no fue algo coyuntural y pensar juntos qué debemos hacer para que la cuenca vuelva a llenarse de agua y de vida”, remarcó Irasola.