Godzilla contra las jurisdicciones provinciales

Es la batalla que las provincias deben soportar y resolver antes que se vean aplastadas por su enorme e insensible pie que obedece las órdenes y opciones de un diseño desconcertado.

El discurso que se transmite, carente de profundidad y apartado de la realidad, que en apariencia conoce y conduce a través de los principios de la contabilidad pública y el significado de las cuentas nacionales así como del cálculo de la producción de bienes y servicios, resultando una estimación del producto interno que no parece reflejar la disminución constante de la actividad económica y de su gran variable , representada por el gasto de los consumidores y las expectativas de los mismos.

Así todo surge reflejado en un espejo deformado y que a pesar de lo que dice y espera del dinero en manos de las familias se aprecia que el aguinaldo fue a parar al dólar, argumento utilizado para justificar el aumento de la cotización, todo lo que muestra y demuestra la constante equivocación de los sectores implicados en el diseño y tratamiento de los componentes de la actividad económica global (orden económico).

Es casi mágico sostener el relato del equilibrio fiscal si con cada día que pasa se evidencia menor actividad y a la vez tratar de mantener (por lo menos) el gasto del Estado. Es simple, reduciendo todos los egresos por cualquier concepto y destino: ¿hasta cuándo?

Cuando el velero toma la dirección equivocada no habrá viento alguno que lo favorezca.

Se las perjudica con la ley de coparticipación nacional evitando reformular la misma, que fue dictada en el 1994 y fuera objeto de numerosos parches que terminan por deformarla en su esencia. Así se aprovecha cualquier oportunidad para restar fondos coparticipables a las provincias, toda vez que, por ejemplo, se aumentan las retenciones a las exportaciones, las que no se coparticipan, pero que disminuyen la base imponible del impuesto a las ganancias -impuesto este que es coparticipable- ; se conceden beneficios para la determinación y pago del Impuesto a los Bienes Personales.

Se emiten bonos para la cancelación de impuestos e importaciones ; no se ejecutan obras imprescindibles para los habitantes del país, se suspenden los ATN (no para todas ) todo lo que genera poner a las provincias contra la pared y obligarlas a incrementar su esquema tributario( impuestos y tasas) y choques entre facultados de las provincias y sus municipios, en razón que estos últimos confunden las tasas con impuestos, todo lo que a su vez incide en los saldos destinados al gasto familiar, ya afectado por el constante incremento de tarifas de gas, electricidad, transporte, combustibles , aumentos que resultan por encima del IPC, ¿serán estos los índices verdaderos?, además se ahoga a las empresas con el impuesto sobre los ingresos brutos, impuesto no trasladable y carente de base financiera en su determinación, que no mide la capacidad de pago (agravado por disminución de los márgenes de utilidad bruta), y que se prometiera eliminar hace más de 30 años.

Se relaciona en forma espuria, como procedimiento de análisis, los datos de las provincias (endeudamiento e ingresos) con el PBI nacional que como se dice es inmodificable a pesar de los datos negativos de la actividad industrial y comercial ( la Cámara Empresarial , Industrial y Petrolera de Neuquén reclama por el freno a sus actividades, todo en la provincia de las inversiones en la Vaca Muerta) , se restringe el envío de dividendos acumulados (anteriores a junio de 2025) a las empresas con sede en el exterior ; la inversión directa , la imprescindible , solo de evidencia en este sector; se incrementan los despidos en todas las actividades y caída del trabajo informal -por falta de ingresos de la clase media media-media y media alta – ;aumenta la fuga de dólares por el turismo y se consolida el atesoramiento de los mismos ; déficit de la balanza comercial (3.000 millones de US$ en 6 meses solo con Brasil ); todo deformado por la política cambiaria que parece no reparar en el mercado y las transacciones internacionales (costos comparados y asimetrías en la productividad )

Se permite la emisión ( por carecer de superávits alguno) destinada a la compra de dólares para surtir al Banco Central y entregar a los exportadores ; se toman créditos de donde se puede a tasa de interés que resultan de un riesgo país alto ; todo esto arrincona aun con mayor intensidad a las provincias , afectando el nivel de vida y el bienestar de sus habitantes, deteriorando obviamente la salud , educación , su seguridad y progreso por ausencia de obras públicas, como se dijo, de absoluta necesidad (puentes, rutas, mantenimiento, etc.) que afectan la eficiencia del sistema productivo.

Se maneja todo sin presupuesto desde hace dos años , así que no se conoce el programa al que se destinarán los fondos, su finalidad y cumplimiento . En esta nebulosa se pretende limitar los fondos que le corresponden a las golpeadas jurisdicciones provinciales y sin reconocer (y conocer) la incidencia del endeudamiento de periodos anteriores, aseverando que reciben lo necesario.

Debemos conseguir la espada Excalibur para frenar a Godzilla.

Godzilla: Plexo económico, político y social.

*Contador, exdirector de Rentas de Neuquén.