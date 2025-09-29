Río Negro tendrá 15 años para pagar el crédito con la CAF: se conoció el contrato

El gobierno provincial hizo público el contrato del préstamo de hasta 140 millones de dólares que tomó de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para un nuevo plan de obra pública bajo el programa “competitividad y desarrollo territorial”.

El acuerdo se comenzó a gestar a mediados de 2024, pero finalmente el contrato se firmó en febrero de este año y se difundió recientemente en el Boletín Oficial.

El esquema de transferencias de la CAF será con “varios desembolsos y se pagará a medida de avancen las certificaciones de obra de los proyectos de construcción”, según señalaron desde el Gobierno a Diario RÍO NEGRO.

El modelo de contrato de préstamo y sus anexos fue aprobado mediante el Decreto 147/2025, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, y establece un tope máximo de préstamo de “140 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, con sus intereses, comisiones, gastos y accesorios” por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La provincia definió las obras que realizará con estos recursos y entre otras incluye la captación de agua del lago Gutiérrez para Bariloche, que sería la primera que se iniciará con este financiamiento externo; la repavimentación de las rutas provinciales de acceso a los aeropuertos de Viedma y Bariloche; mejoras en el Centro Cultural Viedma; y una decena de obras de agua y saneamiento en distintas ciudades, entre ellas Roca y Cipolletti.

Según consta en el contrato aprobado, se otorga un plazo de gracia de 66 meses y la amortización es en 20 cuotas semestrales. El plazo total de cancelación se amplía a 15 años desde el momento de entrada en vigencia con una tasa de interés SOFR de seis meses más 2% anual.

La Provincia se hace cargo de los “gastos de evaluación” por lo que deberá abonar a CAF 50.000 dólares bajo ese concepto, autorizando al organismo crediticio a que ese monto sea descontado del primer desembolso del préstamo.

Para pedir los desembolsos del dinero, el organismo ejecutor, que es la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (Upcefe) dependiente del ministerio de Hacienda de la Provincia, tiene un plazo de hasta seis meses para solicitar el primer pago y hasta 60 meses (5 años) para el último. De este modo, la Provincia se fija este período para concretar la grilla de una docena de obras previstas.