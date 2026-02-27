Weretilneck viaja a Canadá por la minería y, luego, a Nueva York con la delegación presidencial

En contacto con la prensa, el gobernador habló de sus viajes a Canadá y Estados Unidos. Foto Archivo.

El gobernador Alberto Weretilneck viajará este fin de semana a Canadá para participar de la mayor convención de Minería y, posteriormente, se sumará a la delegación presidencial que participará en Nueva York del encuentro Argentina Week, que reunirá a los referentes del mundo energético, financiero y tecnológico.

El domingo, al finalizar su mensaje legislativo de Apertura del Período Ordinario, el mandatario se trasladará a Capital Federal para emprender un viaje a Toronto y participar de la mayor Convención de Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, llamada por sus siglas PDAC, y que congrega a las principales actores en la “exploración y minería de minerales del mundo”.

Ese encuentro -que se extenderá hasta el 4 de marzo- contempla una programación “educativa, de networking y oportunidades de negocios”.

En Viedma, en diálogo con la prensa, Weretilneck confirmó ese viaje para “mostrar principalmente el potencial uranífero de Río Negro, empezando por el proyecto Ivana (al norte de Valcheta), que es el más avanzado y con las inversiones confirmadas para pasar a la factibilidad del proyecto”.

Amplió que «el propósito es mostrar en el foro minero más importante que Río Negro tiene continuidad política, seguridad jurídica y estabilidad fiscal, justamente para poder atraer más inversiones”.

En concreto, la presencia rionegrina —agregó— es “mostrar nuestra cartera de proyectos y potenciar proyectos con uranio”, con el “ecosistema nuclear” en la Provincia con el Instituto Balsero, el Invap y el Centro Atómico”.

Además, el gobernador regresaría jueves o viernes a Río Negro y, posteriormente, el lunes 9, se sumará a la delegación nacional, encabezada por el presidente Javier Milei, que viajará a Nueva York para participar en Argentina Week.

En la charla con periodistas, Weretilneck confirmó la invitación del presidente y explicó su asistencia para “explicar qué es la provincia de Río Negro”, proyectando “ser el principal polo exportador de gas y petróleo” del país y el “más importante de América Latina”.

La convocatoria fue realizada formalmente por el ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Pablo Quirno, y se estima que una decena de mandatarios se integrarán a la comitiva presidencial, entre ellos, Weretilneck, Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

Durante esta semana, la mayoría de esos gobernadores realizaron un encuentro virtual para resaltar sus coincidencias y, además, ratificar posiciones favorables a la “gobernabilidad”. En esa ocasión, la mayoría ya habían acordado viajar a Nueva York y, posteriormente, apareció la invitación del presidente.