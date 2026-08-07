El gobernador Weretilneck dijo que «el crédito del BID es un hecho histórico» para la provincia

El gobernador Alberto Weretilneck marcó como «un hecho histórico» el crédito por 80 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo para el desarrollo productivo de la margen norte del río Negro, en distintas zonas de la provincia.

Remarcó que es «el primer crédito» que da el organismo internacional a un provincia Argentina «de un programa que tiene 600 millones» y valoró que la provincia tomó la decisión de encarar esta iniciativa porque «sabemos que hay productores con compromiso y una pasión enorme».

En diálogo con «Ya es Tiempo» por RIO NEGRO RADIO, Weretilneck contó desde Washington que el crédito es «un caso testigo» para el banco y por eso es «el más observado» y «demandó mucho trabajo de distintas áreas de la provincia, que nos permitió llegar a este final».

El mandatario recordó que «lo más importante que tiene Río Negro es agua, tiene distintos esquemas desarrollados» en referencia a los valles productivos que fueron «distribuciones parcelarias entre medianas y pequeñas» pero «este financiamiento es un cambio» porque «permitirá poner en producción miles de hectáreas» y realizar «agricultura a gran escala» para «la alimentación de ganado bovino».

Señaló que las obras previstas «son para todas para desarrollar la margen norte» del río y puntualizó que «en Guardia Mitre hay una producción agrícola ganadera que ahora va a ser mucho más importante», en Negro Muerto «desde Conesa a Choele Choel hay algunas experiencias con muy buenos resultados, pero con electricidad va a ser mucho mayor», está previsto «mejorar el sistema de riego en el Idevi, con mayor cantidad de hectáreas y mayor eficiencia», y «en la zona cerecera, entre Chimpay y Belisle, mejorar el sistema de riego en una de las mejores zonas del país».

Dijo sobre los emprendimientos que se pondrán en marcha que «es darle al agua del río el uso productivo, de creación de empleo, de valor agregado y de desarrollo económico que buscamos desde hace muchos años». En ese sentido recordó que «hay distintos estudios que se fueron haciendo y encontramos ahora el financiamiento para estas obras».

«Nos enorgullece sentar las base del Río Negro del futuro» y «garantizar para las futuras generaciones empelo y trabajo y una economía pujante».

Tras un repaso por la actividad generada a partir del desarrollo de Vaca Muerta, el gobernador ratificó que «nosotros no vamos a dejar de ser lo que somos, productores agrícolas ganaderos en todos lados» y señaló que «somos el principal productor de cerezas, de cebollas, de avellanas, de peras y manzanas, duplicamos el stock ganadero, somos subcampeones en Palermo con nuestra genética y tenemos nuestros productores de maíz y alfalfa».

Por eso remarcó que «tenemos tierras, agua, sol y productores; sino no hubiéramos avanzado en un crédito de esta naturaleza» que «sabemos que va a ser bien utilizado» y «lo hacemos porque sabemos que hay productores con compromiso y una pasión enorme» y adelantó que «a esta decisión del gobierno se sumarán muchas inversiones privadas».

Weretilneck explicó que el crédito tiene cinco años de gracia, el pago será en 25 años «con una tasa estimada del 5%» y agregó que «es un crédito en muy buenas condiciones» que «podemos pagarlo con tranquilidad».

Destacó también que «generamos confianza en los sistemas financieros multilaterales» en un momento «que las obras las tenemos que hacer las provincias, pero para eso necesitamos un financiamiento diferente al habitual» y «que lo hagamos a través de un banco como el BID nos da mucho prestigio internacional».

Otras gestiones en Washington

Weretilneck mantuto este jueves una importante reunión en la embajada Argentina en la capital estadounidense con medio centenar de funcionarios del gobierno y empresarios de aquel país «donde se notó mucho interés en Río Negro y Neuquén, sobre lo que estamos haciendo y construyendo».

También se reunió con directivos del Banco Mundial por nuevas líneas de créditos para el desarrollo turístico, entre otras gestiones.

Del encuentro participaron representantes del Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y el Departamento de Energía de los Estados Unidos; la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC), el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos, la Corporación Financiera Internacional, BID Invest, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, Americas Society Council of the Americas, Business Council for International Understanding y el Instituto de Finanzas Internacionales.

También estuvieron representadas empresas y organizaciones como Chevron, Glencore, Bechtel, Mitsui, Wabtec, Continental Resources, NANO Nuclear Energy, Santander, Integra Capital, Aquatech, Consumer Technology Association, SAFE, Powerhouse, FTI Consulting, McLarty Associates, The Cohen Group, Redline Consulting, SVB Energy International y Airlines for America, entre otras.

La agencia oficial continuará esta tarde «a la espera de la aprobación del crédito del BID para Salud, pero prefiero esperar antes de hablar de eso, hasta que el banco lo anuncie» señaló el gobernador.

Condiciones del crédito 5 años de gracias tiene el crédito otorgado

25 años es el plazo para el pago del mismo.