Acuerdo histórico con Francia: Río Negro recibirá un crédito millonario para mejorar sus basurales

El Gobierno de Río Negro formalizó este miércoles una carta de intención con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para implementar el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). El acuerdo, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck y el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, establece las bases para el primer crédito millonario destinado a infraestructura ambiental.

“Vamos a dejar atrás un sistema fragmentado, ineficiente y desigual, para avanzar hacia un modelo regional, con escala, tecnología y planificación”, manifestó el mandatario provincial en sus redes sociales. Según el Ejecutivo, la iniciativa busca resolver de manera estructural la problemática de los depósitos de basura a cielo abierto mediante soluciones técnicas de fondo.

Río Negro se encamina a ser la primera provincia argentina en recibir financiamiento directo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para un sistema de gestión de residuos que dé solución a los basurales a cielo abierto.

«Una decisión estructural para ordenar un problema histórico. El tratamiento de los residuos domiciliarios y el cuidado del ambiente no pueden seguir siendo un problema sin resolver», Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

Inversión millonaria para una tecnología de escala para los residuos Alto Valle

La firma de la carta de intención acelera el proceso para el desembolso de los fondos, que serán aplicados a la construcción de nodos regionales de tratamiento. El proyecto apunta a centralizar la disposición final de los residuos, permitiendo una operatividad más eficiente que la que actualmente pueden costear los municipios de forma individual.

El plan contempla la instalación de plantas con tecnología de separación en el Alto Valle que permitirían recuperar hasta el 70% del volumen de desechos recolectados. Este sistema se apoya en el concepto de economía circular, buscando reinsertar materiales reciclables en el mercado y reducir la presión sobre los rellenos sanitarios.

RÍO NEGRO CAMBIA EL MODELO DE RESIDUOS CON TECNOLOGÍA Y ESCALA



Firmamos una carta de intención con la Agencia Francesa de Desarrollo @AFD_es y el embajador de Francia en Argentina, @NadalDiplo para avanzar en financiamiento internacional que nos permita cambiar de raíz cómo… pic.twitter.com/SCDc6AgS7U — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) April 29, 2026

En el marco de la firma, el gobernador Weretilneck subrayó la relevancia de obtener financiamiento externo en un contexto de retracción de la inversión pública nacional. «Es la confirmación de una gestión concreta que permite a Río Negro avanzar hacia una inversión estratégica incluso en un contexto complejo», señaló el mandatario.

El impacto del programa se medirá en la mejora de los indicadores sanitarios y en la optimización de los servicios urbanos en el Alto Valle. Asimismo, la propuesta incluye una dimensión económica basada en la creación de empleo verde y la profesionalización de las tareas de gestión de residuos a nivel regional.

“Esta iniciativa reafirma la capacidad de la provincia para gestionar financiamiento internacional y transformarlo en obras y mejores servicios”, concluyó Weretilneck. La administración provincial proyecta que este esquema sirva como modelo de gestión para ser replicado gradualmente en otras zonas del territorio rionegrino.

GIRSU: El plan regional que saneará el corredor productivo del Alto Valle

La primera fase del programa integrará a los municipios de Campo Grande, Contralmirante Cordero, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro y Allen. La regionalización permitirá que las localidades más pequeñas utilicen estaciones de transferencia, concentrando el tratamiento pesado en centros ambientales estratégicamente ubicados.

Un eje central del proyecto es el plan de inclusión social, que busca formalizar la labor de los recuperadores urbanos que hoy operan en la informalidad. El financiamiento contempla dotar a estos trabajadores de infraestructura segura y herramientas de comercialización para mejorar sus ingresos y condiciones laborales.

El diseño del sistema fue destacado por los organismos técnicos como un ejemplo de «soberanía técnica», ya que fue desarrollado por equipos locales bajo estándares de la Unión Europea. Esto permitió que el crédito se ajuste a la realidad geográfica y social del Alto Valle, evitando modelos importados de difícil aplicación.

Con la formalización de este acuerdo, se espera que el proceso de licitación y adjudicación avance durante los próximos meses. De cumplirse los plazos técnicos previstos por la Secretaría de Energía y Ambiente, las primeras obras civiles podrían comenzar a ejecutarse hacia finales del año 2026.

La expectativa oficial es que, si el proceso avanza según lo previsto, las obras puedan iniciar hacia fines de 2026 o comienzos de 2027, con impactos graduales en la regionalización del sistema de residuos del Alto Valle.