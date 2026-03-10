Río Negro pagó la cuota semestral del bono del plan Castello, tras recibir el aporte del VMOS

Con el plan Castello se realizaron obras públicas importantes en distintos puntos de la Provincia, como el nuevo edificio del Ipross. Foto: Archivo

El gobierno de Río Negro realizó un nuevo pago del bono del plan Castello por más de 41 millones de dólares, luego de recibir en los últimos días de febrero el primer aporte anual del consorcio petrolero VMOS por una cifra similar.

La Provincia destacó que con esta cancelación se avanza en el proceso de desendeudamiento iniciado en diciembre de 2023 que permitió hasta el momento reducir en un 55% el saldo del financiamiento del plan.

El Gobierno indicó que con el pago de 41.694.412 dólares correspondiente a la quinta cuota del plan Castello —entre capital e intereses— el saldo del bono se redujo de 320 millones de dólares a 142 millones de dólares.

El bono del VMOS para cancelar el Castello

Días atrás Diario RÍO NEGRO informó que a fines de febrero, el consorcio petrolero de VMOS transfirió el pactado aporte de 40 millones de dólares a la Provincia de Río Negro y ese monto sería destinado al pago de la cuota semestral del bono Castello.

Con esta cancelación, los compromisos por delante del título en dólares, negociado en diciembre del 2017, sumarían casi 117 millones de dólares, distribuidos en cuatro vencimientos semestrales entre este año y el 2028.

Inicialmente, en el marco del acuerdo de Río Negro por el proyecto de exportación de petróleo por Punta Colorada, el consorcio VMOS abonó 40 millones de dólares, como primer pago de los 13 que se acordaron como aportes comunitarios.

El año pasado ya se transfirieron 60 millones como bono por “desarrollo territorial” y, además, en ocasión de la presentación del entendimiento, la Provincia también contabilizó unos “14 millones de dólares anuales en concepto de cánones por el uso de espacios públicos portuarios”, algo más de un millón por “tasa de control y fiscalización”, otros dos 2 millones anuales por tasa ambiental y una estimación de 18,5 millones anuales por Ingresos Brutos directos.

La disponibilidad de 40 millones de dólares por el proyecto de exportación petrolero fue apartada para afrontar las obligaciones semestrales del bono Castello, que venció la semana pasada.

Después del default del 2020, la Provincia logró un nuevo esquema del pago de ese título, con una deuda por capital de algo más de 320 millones de dólares y otros 98 millones por intereses.

El pasivo total llegó a los 418 millones, comenzando su cancelación en marzo del 2021 y la conclusión se prevé para igual mes del 2028.

Con este cumplimiento, Hacienda canceló ocho vencimientos semestrales (tres solo de intereses y cinco cuotas de capital e intereses) por algo más de 263 millones de dólares.

Restan otros cuatro desembolsos, el de septiembre próximo, dos en el 2027 y el final, de marzo del 2028.

Esas obligaciones suman 154,8 millones de dólares, lo cual, significa que la deuda pendiente de la cancelación del Castello llega al 37%. O, la Provincia canceló el 63% del bono emitido a fines del 2027 por el gobernador Alberto Weretilneck.

La refinanciación estableció obligaciones por 418 millones, pero, inicialmente, entre junio del 2018 (primer pago) y hasta marzo del 2020 (cuando Río Negro no abonó y cayó en default), la Provincia pagó casi 35 millones de dólares por cancelaciones de tres cuotas semestrales de intereses, cada una de 11,6 millones.