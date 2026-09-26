La implementación del turismo sustentable

Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras en la vida de las personas. Conocer nuevas culturas, visitar destinos soñados y conectar con personas de diferentes localidades del país o del mundo crea recuerdos inolvidables.

El turismo es una de las actividades económicas de mayor crecimiento y representa una fuente significativa de ingresos, empleo y desarrollo. Sin embargo, su expansión ha generado efectos negativos especialmente, en el ambiente, las comunidades y las economías locales.

El desafío del turismo sostenible radica en encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico de la industria turística y la necesidad de proteger el entorno, las comunidades locales y la cultura.

El concepto de este turismo es un tema de gran relevancia en la actualidad, especialmente donde la industria turística ha crecido exponencialmente. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), organismo internacional creado en 1975, define al turismo sostenible como aquel que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y ambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, de los ecosistemas y de las localidades anfitrionas. Esto implica la implementación de prácticas ecológicas amigables, como el uso de energías renovables, la gestión sostenible del agua y la reducción de residuos. Además, se debe fomentar la conservación de la biodiversidad y la promoción de la educación ambiental entre los visitantes.

La sostenibilidad turística no depende exclusivamente de las decisiones individuales, requiere planificación, coordinación y liderazgo por parte de gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades.

Diseñar políticas públicas adecuadas, promover la articulación público-privada, generar espacios de participación ciudadana y establecer mecanismos de monitoreo son algunas de las herramientas necesarias para avanzar hacia modelos turísticos más equilibrados.

Una de las formas más efectivas de promover el turismo sostenible es apostando por la economía local del destino que uno visita. Esto significa consumir en restaurantes, tiendas, mercados y emprendimientos gestionados por personas de la comunidad.

Cuando uno compra productos artesanales, alimentos frescos de temporada o souvenirs hechos a mano, no solo reduces la huella de carbono asociada al transporte de mercancías, sino que inyectas valor económico directamente en la población local.

Promover estas alternativas ayuda a equilibrar la balanza del desarrollo turístico, descentralizando el turismo de las grandes ciudades y creando oportunidades en regiones menos exploradas, pero igual de valiosas.

El turismo responsable y sostenible se presenta como una solución urgente: un modelo que busca minimizar el impacto ambiental, respetar la cultura local y redistribuir los beneficios económicos de forma justa. No se trata solo de reducir la huella de carbono al viajar, sino de transformar la manera en la que se concibe el turismo: desde la planificación del viaje hasta las actividades que se elige y cómo uno se relaciona con el destino,

La buena noticia es que aún se está a tiempo. Con pequeñas acciones y decisiones más conscientes, tanto los viajeros como las empresas pueden marcar una diferencia.

Este tipo de turismo no es una moda, sino una necesidad. En el 2026, los viajeros demandan experiencias auténticas, responsables y transformadoras. La educación, la innovación y la cooperación serán esenciales para garantizar un futuro donde viajar siga siendo posible sin poner en riesgo los recursos locales, regionales o del planeta. En términos simples, se trata de hacer turismo con responsabilidad y conciencia. Es decir, no solo pensando en disfrutar hoy sino también cuidar los lugares por los que se visitan para poder seguir disfrutando mañana.

* Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista)