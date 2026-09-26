Quiénes son los invitados de PH Podemos Hablar de este sábado 26 de septiembre: la mesa de Andy Kusnetzoff

Andy Kusnetzoff tendrá una nueva edición de PH Podemos Hablar este sábado 26 de septiembre por Telefe. La mesa reunirá a cinco figuras del espectáculo, la actuación y el periodismo. Quiénes estarán y a qué hora empieza.

PH Podemos Hablar regresa este sábado 26 de septiembre con una mesa que promete historias personales, actualidad y algunos cruces. Andy Kusnetzoff recibirá a cinco invitados de perfiles muy diferentes para una nueva emisión del ciclo de Telefe.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, estarán Sofi Martínez, Flavio Azzaro, Yanina Zilli, Sabrina Rojas y Miguel Ángel Solá. La lista también fue confirmada por otros medios que adelantaron la programación televisiva del fin de semana.

Quiénes son los invitados de PH Podemos Hablar de este sábado

Una de las protagonistas será Sofi Martínez, periodista deportiva que tuvo una importante presencia en la cobertura televisiva del Mundial 2026. Su actualidad profesional y sus recientes apariciones públicas podrían formar parte de la conversación con Andy.

También estará Flavio Azzaro, periodista deportivo reconocido por su estilo frontal y sus opiniones sobre el mundo del fútbol.

A ellos se sumará Yanina Zilli, quien viene de participar de Gran Hermano: Generación Dorada. Su reciente paso por el reality de Telefe podría convertirse en uno de los temas de la noche.

Sabrina Rojas será otra de las invitadas. La actriz y conductora atraviesa una etapa de fuerte presencia televisiva y seguramente repasará aspectos de su presente profesional y personal.

La mesa se completará con Miguel Ángel Solá, uno de los actores argentinos de mayor trayectoria en cine, televisión y teatro. Su extensa carrera y su regreso a los escenarios después del ACV que sufrió en 2025 pueden ocupar un lugar destacado durante la entrevista.

A qué hora empieza PH Podemos Hablar este sábado

La nueva emisión de PH Podemos Hablar será este sábado 26 de septiembre a las 21.30 por Telefe.

Como ocurre cada semana, los invitados participarán de las diferentes consignas propuestas por Andy Kusnetzoff y pasarán por el tradicional Punto de Encuentro, uno de los segmentos característicos del programa.

La propuesta volverá a reunir en una misma mesa a personalidades con recorridos muy diferentes, con la intención de generar anécdotas, confesiones y conversaciones sobre aspectos menos conocidos de sus vidas.