Juana Viale conducirá las dos mesazas este fin de semana: quiénes son los invitados de Mirtha y Almorzando con Juana

Juana Viale tendrá un fin de semana especial en eltrece: estará al frente de La Noche de Mirtha este sábado 26 de septiembre y volverá a conducir Almorzando con Juana el domingo 27. Las dos “mesazas” reunirán a figuras del espectáculo, el humor, la música y la actuación.

La pantalla de eltrece prepara un fin de semana con dos nuevas “mesazas”, pero esta vez con una particularidad: Juana Viale estará al frente de ambos programas.

Mientras Mirtha Legrand continúa con su recuperación, su nieta volverá a reemplazarla este sábado en La Noche de Mirtha y, al día siguiente, retomará su lugar habitual en Almorzando con Juana.

Según confirmó eltrece, ya están definidos los invitados que participarán de las dos emisiones.

Quiénes son los invitados de La Noche de Mirtha de este sábado 26 de septiembre

Este sábado, desde las 21.30, Juana Viale se pondrá nuevamente al frente de La Noche de Mirtha.

La mesa estará integrada por Agustín “Rada” Aristarán, actor y comediante que actualmente forma parte de Otro Día Perdido; la actriz Cecilia Dopazo; el cantante y compositor CAE y el reconocido fotógrafo de moda Gabriel Machado.

La emisión volverá a combinar actualidad, espectáculo, música y anécdotas personales, esta vez con Juana ocupando nuevamente el lugar de su abuela.

Almorzando con Juana: quiénes estarán el domingo 27 de septiembre

El domingo, desde las 13.45, Juana Viale continuará su fin de semana televisivo con una nueva edición de Almorzando con Juana.

En esta oportunidad se sentarán a la mesa Coco Sily, Ludovico Di Santo, Sergio Gonal y Carolina Kopelioff.

Además, habrá música de la mano de Carlos Baute, quien tendrá una participación especial en el programa. El cantante venezolano se encuentra en Argentina y tiene previsto presentarse el próximo 2 de octubre en el Teatro Ópera de Buenos Aires.

De esta manera, Juana Viale tendrá una doble tarea este fin de semana: reemplazar a Mirtha Legrand el sábado por la noche y conducir su tradicional almuerzo del domingo.