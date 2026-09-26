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Servicio a la comunidad: CALF programó tres cortes de luz para este domingo 26 de septiembre en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF realizará cortes programados de energía.

CALF realizará cortes programados de energía.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció tres cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 26 de septiembre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 26 de septiembre

CALF indicó que los cortes programados para este domingo serán de la siguiente forma:

HorarioZona / DelimitaciónMotivo / Trabajos
07:00 a 09:00 hDesde Julio Argentino Roca/Ministro González hasta Juan B. Justo/Rivadavia entre Yrigoyen y Buenos Aires.Adecuación de la infraestructura eléctrica para acompañar el desarrollo de la red y mejorar la confiabilidad del servicio.
07:00 a 14:00 hZona aledaña a calle Roca entre Yrigoyen, Av. Argentina y Diagonal Alvear; Municipalidad de NeuquénAdecuación y modernización de la red de distribución para mejorar la confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico.
08:00 a 13:30 hDesde calle Sarmiento/Mitre hasta J.J. Lastra/Perticone entre Lainez y Chubut; Zona aledaña a Av. Olascoaga entre J.J. Lastra/Perticone y Luis Beltrán/Ricchieri.Adecuación de la infraestructura eléctrica solicitada por el municipio de la Ciudad de Neuquén para acompañar el avance de la obra de la Av. Mosconi


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció tres cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 26 de septiembre.

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