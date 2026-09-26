Servicio a la comunidad: CALF programó tres cortes de luz para este domingo 26 de septiembre en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció tres cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 26 de septiembre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 26 de septiembre
CALF indicó que los cortes programados para este domingo serán de la siguiente forma:
|Horario
|Zona / Delimitación
|Motivo / Trabajos
|07:00 a 09:00 h
|Desde Julio Argentino Roca/Ministro González hasta Juan B. Justo/Rivadavia entre Yrigoyen y Buenos Aires.
|Adecuación de la infraestructura eléctrica para acompañar el desarrollo de la red y mejorar la confiabilidad del servicio.
|07:00 a 14:00 h
|Zona aledaña a calle Roca entre Yrigoyen, Av. Argentina y Diagonal Alvear; Municipalidad de Neuquén
|Adecuación y modernización de la red de distribución para mejorar la confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico.
|08:00 a 13:30 h
|Desde calle Sarmiento/Mitre hasta J.J. Lastra/Perticone entre Lainez y Chubut; Zona aledaña a Av. Olascoaga entre J.J. Lastra/Perticone y Luis Beltrán/Ricchieri.
|Adecuación de la infraestructura eléctrica solicitada por el municipio de la Ciudad de Neuquén para acompañar el avance de la obra de la Av. Mosconi
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