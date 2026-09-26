El embajador de Indonesia en Argentina estuvo de visita en Cutral Co

El intendente Ramón Rioseco recibió al embajador de Indonesia, en su visita a Cutral Co (Foto: Gentileza )

Una visita particular tuvo Cutral Co con la llegada del embajador indonesio que fue recibido en el despacho de la intendencia local. Hubo una charla cordial y se intercambiaron presentes institucionales. El embajador Sulaiman Syarif llegó a la ciudad en coincidencia con el 30° aniversario del arribo de la virgen del Rosario de San Nicolás.

El intendente Ramón Rioseco lo recibió y describió cuáles son los principales proyectos económicos en marcha para la ciudad.

Desde el municipio se indicó que el jefe comunal cutralquense recibió al embajador de Indonesia, Sulaiman Syarif, como parte de una visita protocolar.

«En nombre del gobierno y pueblo permita expresar mi agradecimiento por la ayuda para el padre (sacerdote) y hermanas», dijo Syarif, en español. Por parte del intendente Rioseco, le agradeció la visita e hizo comentarios sobre el proyecto de desarrollo de GNL en la comarca petrolera y los vínculos bilaterales entre ambos países. Argentina e Indonesia mantienen relaciones diplomáticas desde 1956.

La visita del embajador de Indonesia se concretó el viernes a Cutral Co. (Foto: Gentileza)

En una charla distendida de la que también participó el sacerdote Julián Yunus Mujur, que misiona en esta ciudad, al momento de los intercambios de presentes se habló de los monumentos. En nombre de la ciudad, Rioseco entregó un recuerdo con la figura de la estatua de El Cristo y el embajador consultó por la estatua del dinosaurio.

Después de la explicación por parte de Rioseco que estaban en Plaza Huincul, le recordó que además aquí está el monumento a Lionel Messi, el capitán de la selección argentina en los últimos dos mundiales. Además se llevó un vino que se produce en los viñedos y bodega cutralquense.

El embajador, por su parte, entregó un pequeño presente que representa a su país. La vista de Syarif estuvo contextualizada en las actividades que se concretaron el viernes por parte de la comunidad católica ante los 30 años que se cumplieron del arribo de la imagen de la virgen del Rosario de San Nicolás.

El sacerdote Julián, oriundo de Indonesia, un país que tiene alrededor de 284 millones de habitantes, fue el encargado de celebrar la misa en el estadio de Alianza de Cutral Co, después de la peregrinación que se inició en la capilla del barrio Uno.