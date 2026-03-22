La lámpara de Rolando

Rolando Figueroa eligió una imagen potente para sintetizar una discusión de fondo: la idea de que Neuquén no funciona como una lámpara de Aladino que resuelve problemas con solo frotarla.

La referencia apuntó a quienes miran la provincia “desde la punta del Obelisco” y reducen el fenómeno de Vaca Muerta a un recurso natural que explica por sí solo el presente.

En esa mirada, el crecimiento aparece como automático, casi mágico. El gobernador intentó desarmar esa simplificación y colocó el acento en la gestión, en las decisiones políticas y en la construcción territorial que, según su enfoque, explican por qué la misma “roca” no genera idénticos resultados en otros lugares del país.

Pablo Cervi no, Gastón Riesco y Nadia Márquez, si

Sin embargo, la metáfora también dejó ver tensiones concretas. La mención a esa supuesta mirada centralista coincidió con un episodio político visible: el frío trato hacia el senador Pablo Cervi, quien cuestionó aspectos del manejo de recursos provinciales.

El contraste con los gestos hacia otros representantes nacionales, como Nadia Márquez o Gastón Riesco, resultó evidente. En ese escenario, la lámpara dejó de ser solo una figura discursiva y pasó a funcionar como una señal política hacia adentro y hacia afuera, una línea que delimita quién acompaña y quién incomoda.

En el plano interno, los movimientos tampoco dieron tregua. La decisión del intendente Mariano Gaido de mostrarse con la rectora Beatriz Gentile introdujo ruido en una estrategia que el propio Figueroa buscó ordenar.

La promesa de competir con candidatos propios en la Universidad del Comahue respondió a esa incomodidad y expuso una preocupación más profunda: el control del voto progresista y el equilibrio de una coalición que combina perfiles outsiders con figuras de experiencia.

En ese armado, cada gesto adquiere peso y cada alianza puede alterar la ecuación.

El molesto MPN en la Legislatura

A eso se sumó un movimiento legislativo de bajo impacto inmediato pero con carga simbólica.

El acompañamiento del MPN a una declaración sobre la autonomía de un concejo deliberante del interior funcionó más como demostración que como golpe efectivo.

No produjo daño concreto, pero dejó un mensaje: los actores tradicionales conservan capacidad de intervenir en la escena y de marcar posición, incluso desde un rol opositor que, en otros tiempos, hubiera resultado impensado.

El tercer año de gestión comenzó con ese telón de fondo. El desgaste propio del ejercicio del poder se combina con la aparición de nuevos actores, en especial aquellos que encontraron respaldo en plataformas electorales recientes, como La Libertad Avanza, con inserción territorial todavía limitada pero con impacto político.

En ese escenario, la gestión y la decisión política necesitan marchar en paralelo para sostener el rumbo. La administración logró instalar un relato de orden, con recorte de gastos innecesarios, un barniz de ética en el funcionamiento del Estado y la puesta en marcha de un plan de obras que no encontraba antecedentes en al menos 18 años.

Sostener apoyos y procesar disidencias

Ese capital, sin embargo, no se traduce automáticamente en fortaleza política: requiere un nivel de expertise en la conducción partidaria y en la administración de alianzas que permita sostener apoyos, procesar disidencias y evitar que los avances de gestión queden expuestos a tensiones que el propio oficialismo todavía no termina de ordenar.

La lámpara de Rolando, entonces, enfrenta una prueba distinta. No alcanza con señalar que no existe magia en Vaca Muerta; la sociedad espera definiciones que ordenen expectativas, distribuyan recursos y sostengan el crecimiento sin depender de explicaciones simbólicas. El desafío no pasa por negar el genio, sino por demostrar que existe una estrategia capaz de guiarlo.