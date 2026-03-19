El MPN le dio un revés a Rolando Figueroa en la Legislatura: apoyó al interbloque de la oposición

El bloque del Movimiento Popular Neuquino en la Legislatura le dio un empujón al interbloque de la oposición que se conformó este año, llamado Neuquén República, al acompañar un pedido de preferencia para una iniciativa que generó malestar en el oficialismo de Rolando Figueroa.

Se trata de un proyecto que busca repudiar la decisión del Concejo Deliberante de Chos Malal que no autorizó a la concejal María Graciela López a conformar un bloque unipersonal. La dirigente había asumido en la bancada del MPN y pidió escindirse para crear el espacio Compromiso por Chos Malal, supuestamente alineado a este grupo de diputados opositores.

La iniciativa para repudiar la negativa de los concejales de esa ciudad del Norte Neuquino fue presentada por Brenda Buchiniz, César Gass, Mónica Guanque, Federico Méndez y Cecilia Papa, todos integrantes de la nueva bancada Neuquén República.

Papa argumentó en la sesión su pedido de tratamiento preferencial, es decir, que se priorice en el orden del día de las comisiones, por considerar que hubo “un atropello democrático ejercido por el Concejo Deliberante de Chos Malal”.

“No se le permitió formar su monobloque estando ella con pleno derecho”, defendió sobre el pedido de la concejal López.

Tras el planteo de la moción, el oficialismo de Figueroa salió rápidamente a defender el accionar del cuerpo.

La autonomía de los municipios

Ernesto Novoa (Comunidad) afirmó que los municipios tienen “plena autonomía” y consideró “un desatino” que la Legislatura se inmiscuya en decisiones de un Concejo Deliberante.

Su par de bloque, Matías Martínez, acusó a la oposición de manejar una “doble vara” al recordar un proyecto presentado por Buchiniz en el 2024 que proponía sancionar el “transfuguismo político” al imponer multas a legisladores que votaran en un sentido diferente al de la plataforma electoral por la cual habían sido electos. “Envejece mal lo que presentan y lo que declaran”, criticó.

El debate involucró a unos diez diputados y molestó a Marcelo Bermúdez (PRO-NCN), quien reclamó haber perdido “más de 55 minutos” en “un proyecto que solo le interesa a la política”.

El MPN y un comportamiento pendular

El MPN finalmente acompañó a la oposición en su moción de preferencia y el diputado Claudio Domínguez fue el encargado de argumentar que el proyecto debía pasar a comisión para que pueda tener discusión porque planteó que nadie sabía a ciencia cierta si la decisión del Concejo Deliberante de Chos Malal estaba bien o mal y si la negativa estaba permitida o no por la Carta Orgánica de la ciudad.

El MPN tiene diez integrantes, por lo que su bancada es la que puede torcer hacia un lado u otro las votaciones en el recinto.

La preferencia en cuestión se aprobó por mayoría, por lo que la discusión deberá ser puesta en el orden del día de la comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamentos que preside Yamila Hermosilla (Comunidad).

Aprobaron dos pliegos judiciales

Durante la sesión, los diputados aprobaron, por mayoría, los pliegos de dos candidatas para ocupar cargos en el Poder Judicial de la provincia.

Uno es el de Laura Marcela Serrano como jueza de la Cámara de Apelaciones Civil de Neuquén, movimiento que abrirá una vacante en una de las vocalías del Tribunal de Cuentas de la provincia, donde la funcionaria cumple funciones actualmente.

El despacho fue aprobado con 26 fotos a favor y uno en contra de Andrés Blanco (PTS-FIT).

El otro pliego pertenece a María Paula Yerfino, quien asumirá como fiscal de caso de Neuquén.

También recibió 26 votos positivos y uno en contra, del mismo bloque. En ninguna de las votaciones hubo pronunciamientos de los diputados.