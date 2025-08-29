Las ideas de Alberdi en acción (1870-1914)

´´Mi libro de las BASES (1853) es una obra de acción pensado con reposo´´. Esta frase pertenece a Juan Bautista Alberdi, quien comprendió en sus escritos que el interés material de la Republica Argentina, es decir aquello que hace a la supervivencia de una nación, significaba vencer el desierto, la pobreza y el atraso material. El 1er censo data 1869, este demuestra que el 78,6% de la población vivía en miseros ranchos y el 77,9% mayor de 6 años era analfabeta. Previamente Alberdi en el mismo libro, había señalado tal atraso al observar que la población argentina de ´´tierra adentro o mediterránea´´ a diferencia de la que residía en las provincias del Litoral, se conservaba ´´intacta como en un recipiente´´ como si fuese pleno ´´Siglo XVI, de la Europa del tiempo de la conquista´´.

Durante el S.XIX, los gobernantes argentinos e incluso la oposición, a pesar de los fuertes contrapuntos que tuvieron, concebían las ideas económicas ´´alberdianas´´ como el núcleo central de su visión. Entendían que la única forma de trasladar la población y cultura al interior más remoto era ‘’por el ferrocarril y el telégrafo eléctrico’’ que cumplirían el rol que hoy en pleno siglo XXI tienen en los países desarrollados, una red vial moderna, la conectividad aerocomercial (low cost) y digital. La libre navegación de los ríos posibilitaría ‘’Prolongar el océano hasta el interior’’, es decir llevar a través de las hidrovias el comercio marítimo mundial. Por último, el ´´Sistema de la política económica, debía buscar su ancla de solidez en el sistema de la política económica exterior´´ ya que permitiría ´´la baja del interés por la disminución de los riesgos que hacen subir al interés´´ es decir bajar el riesgo argentino y aumentar las inversiones.

Julio A. Roca en su discurso de asunción como presidente de la Nación, expreso el vínculo entre estas ideas y la acción política económica. “La profunda revolución económica, social y política que el camino de hierro y el telégrafo operan a medida que penetran en el interior’’, siendo ambos elementos ‘’agentes poderosos de la civilización’’. Las reformas político-económicas propuestas apuntaban a recibir los beneficios que se obtendrían mediante la educación, la construcción de puertos, ferrocarriles, caminos, bancos y un vínculo simbiótico con Gran Bretaña portadora de la inversión y tecnología más avanzada a nivel global. La “cláusula del progreso” (art. 75 inc. 18 Const. Nac.), muchas veces distorsionada, instruía al Congreso a “proveer lo conducente a la prosperidad del país, […] la importación de capitales y extranjeros […] mediante leyes protectoras de estos fines y con concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo”.

Una serie de arreglos durante las presidencias de Mitre, Sarmiento Avellaneda lograron que la tasa de riesgo- país de la Argentina entre 1866-1879, medida según el diferencial de tasa en los títulos públicos argentinos y del Reino Unido, cayera 8 puntos en ese periodo provocando un boom de inversiones extranjeras inglesas y en menor parte francesas en los años siguientes. Hacia fines de 1890 la Argentina había recibido más del 50% del total de inversiones de Gran Bretaña. Además de la conocida expansión de los ferrocarriles. La inversión extranjera fue crucial en el crecimiento de la tasa de industrialización de la Argentina y los salarios, siendo ambas durante ese periodo de las más elevadas del mundo. La industria creció un 6,6% anual entre 1870 y 1890, y un 8,9% entre 1890 y 1913, en contraposición, los países industriales durante esos mismos periodos lo hicieron en un 3,5% y 3,8%. Además, entre 1870-1913 también se produce una convergencia hacia niveles de salarios de países como Australia, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, siendo la Argentina el país con mayor crecimiento del PBI per cápita con una tasa media anual de crecimiento compuesto seguido de 2,50%, seguida por Canadá con el 2,2% y Estados Unidos con el 1,8%. Lo decisivo de la Argentina era su capacidad de atracción de Inversión Extranjera directa, el flujo fundamental de la primera globalización que tuvo lugar en 1873-1913.

En 1899, bajo la presidencia de Julio A. Roca, se sancionó la ley de conversión 3871, dictada para aprovechar la caja de conversión creada en 1890, esta estuvo en vigor hasta 1914, ya que shock externo que significo la Primera Guerra Mundial, provoco una crisis cambiaria y financiera simultánea. José M. Rosa ministro de Hacienda durante la 2da presidencia de Julio A. Roca, fue el artífice de esta reforma que le dio a el país, el período más largo de estabilidad monetaria. El congelamiento de la creación de crédito al gobierno por parte de la autoridad monetaria fue un eje troncal. La disciplina que este sistema impuso incluso fue continuada en algún modo, por los sucesivos gobiernos que se dieron hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1900 y 1944, la inflación promedio llegó apenas al 1,7% anual posicionando al peso argentino entre las monedas más sólidas del mundo.

* Magister en economía política . Fundación Progreso y Libertad (Neuquén)