Las tensiones geopolíticas no frenan el turismo global

Robin Bjalon y Alfonse Luna*

Desafiando las tensiones geopolíticas, el turismo internacional aumentó un 4% en 2025 hasta alcanzar el nivel más alto de la historia, con 1.520 millones de viajes internacionales, informó esta semana la ONU Turismo.

Según esta agencia de la ONU con sede en Madrid, los ingresos del sector registraron una progresión del 5% hasta alcanzar los 1,9 billones de dólares, con un particular dinamismo de África y Asia, y un crecimiento notable de Brasil, con un aumento del 37% de las llegadas.

“La demanda de viajes se mantuvo alta a lo largo de 2025, a pesar de la elevada inflación en los servicios turísticos y la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas”, explicó la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnowais, en una nota de prensa.

“Esperamos que esta tendencia positiva continúe en 2026, ya que se prevé que la economía mundial se mantenga estable y que los destinos que aún están por debajo de los niveles previos a la pandemia se recuperen por completo”, añadió.

Si bien Europa siguió siendo el continente más visitado, con 793 millones de llegadas, Sudamérica registró una subida del 7% de las llegadas internacionales, con 39,2 millones, impulsado por Brasil.

Centroamérica también siguió esta tendencia positiva (13,5 millones de llegadas, +5%), respaldada por los sólidos resultados de destinos como Guyana (+24%), Guatemala (+8%), Honduras y El Salvador (+7 % cada uno). Aunque algunas zonas del Caribe se estancaron debido al impacto del huracán Melissa en el último trimestre, México mantuvo un crecimiento del 6%.

Un sector expuesto

España, segundo destino mundial después de Francia, que se acerca año a año a los 100 millones de visitantes, registró un aumento de llegadas del 7%.

El Índice de Confianza de ONU Turismo es positivo y para 2026 se espera que el turismo internacional crezca entre un 3% y un 4%.

Este crecimiento estará impulsado por la demanda de mercados emergentes y por la celebración de grandes eventos como los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán- Cortina, en Italia, y el Mundial-2026 de fútbol, que se llevará a cabo conjuntamente en Canadá, Estados Unidos y México.

Sin embargo, “la incertidumbre derivada de los riesgos geopolíticos y los conflictos actuales, las tensiones comerciales y los fenómenos climáticos podrían afectar a la confianza en los viajes”, avisó la agencia.

“Un sector tan ligado a la movilidad internacional es especialmente vulnerable a crisis sanitarias, geopolíticas o climáticas”, señaló por su parte a la AFP Rafael Pampillón, profesor de Economía en la IE Business School de Madrid.

Así, por ejemplo, en España, “el impacto del cambio climático -con olas de calor más frecuentes y un creciente estrés hídrico- obligará a adaptar los calendarios turísticos, las infraestructuras y la propia oferta, tanto en los destinos de sol y playa como en las ciudades”, añadió Pampillón.

Además, el aumento de la afluencia turística está generando tensión con los vecinos, ya que la concentración de visitantes en un número reducido de lugares provoca cada vez más problemas de congestión, pero también un aumento vertiginoso de los precios de la vivienda, porque muchos propietarios prefieren alquilar a precios elevados a los turistas.

* Periodistas de AFP#