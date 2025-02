Las ventajas del nuevo oficialismo

La ventaja del oficialismo que supo hacer imbatible al MPN durante seis décadas presentaba una falla de fábrica: las elecciones legislativas de medio término. Ahora, tras demostrar que había otra falla y que fue terminal, el proyecto de Rolando Figueroa, La Neuquinidad, busca superar al origen.

Si bien el MPN logró mantenerse victorioso en las elecciones a gobernador hasta el 2023, este predominio por sobre los demás partidos no fue de la misma magnitud en las elecciones legislativas y municipales. Amen de que los partidos opositores no fueron capaces de traducir las victorias legislativas y en los municipios en una alternativa para disputar la gobernación al MPN.

La ventaja del oficialismo que tuvo el MPN, de acuerdo a una investigación que hizo el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), ahora es capitalizada por Figueroa que en su primer año de gestión supo ser la vanguardia de la decena de fuerzas o parcialidades políticas sobre las que se recostó para ganar la gobernación. Salió victorioso en su estrategia de elección de contrincantes externos e internos para lograr la consolidación de su espacio.

El MPN como oposición, salvo cuando lo hizo en el Concejo Deliberante con el entonces intendente radical Horacio Pechi Quiroga, no paga con la misma moneda que la recibió cuando era oficialismo.

En las dos dimensiones que tiene la ventaja del oficialismo para las elecciones de medio término: monopolio de los recursos públicos y visibilidad, se experimentará con el fortalecimiento de la segunda. “Todo indica que La Libertad Avanza llevará la delantera aunque no va a ser candidato Javier Milei, por lo tanto el resto deberá contentarse con el segundo lugar en el Senado que no es poco, porque ahora no se tiene a nadie”, dijo uno de los analistas que escucha a Figueroa cuando baja línea a los suyos. Se renuevan seis bancas a nivel nacional, tres en diputados que se reparte por proporcionalidad y tres en el Senado que se dividen en dos para el que más votos saca y uno para el segundo.

La ventaja del oficialismo del monopolio de los recursos públicos se emparentó con la capacidad de generar empleo público. En el escenario actual, se trastocó delicadamente el equilibrio a partir de la irrupción de Vaca Muerta. El sector privado tiene 145.400 de los 291.046 empleos en blanco que hay en la provincia de Neuquén. El sector público provincial blanqueó 64.574 y el resto son empleados municipales de lo que se pudo obtener una cifra actualizada y una parte de empleo en negro.

Es una ventaja, no hay que negarlo, y por eso el interés de Figueroa en apagar cualquier descontento de los intendentes, máxime si son del MPN, para avanzar hacia una polarización con La Libertad Avanza. En ese plano la discusión es por el segundo puesto en el Senado y por uno de los tres en diputados.

Sobre ese escenario, se presenta la duda en relación con que si es una verdad sin discusión el hecho de que el oficialismo nacional tendrá ventaja en Neuquén. Por eso se empezó temprano a agitar la neuquinidad, primero para aquietar algún interés (todavía no hay nada terminal) del anterior oficialismo azul provincial, y de Unión por la Patria (dolido por la extracción de dirigentes que se fueron con Figueroa).

Entonces queda la segunda dimensión de la ventaja del oficialismo: presencia, visibilidad y peso histórico. Figueroa le pone el cuerpo al tema y entonces se muestra hiperactivo. Un día está en Panamá y al otro día se muestra con Mariano Gaido, el intendente de Neuquén, sin dejar de lado una localidad del interior con alguna iniciativa.

Esa ventaja también indica que el que pega primero pega dos veces, y el MPN lo sabe.