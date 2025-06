Los modelos opuestos de los ingenieros del caos

Cristina Kirchner aceleró sus tiempos y lanzó una candidatura porque ve en el corto plazo, por primera vez, la sombra de una condena firme de la Corte Suprema de Justicia. Eligió la única combinación política que quedaba a su alcance para darle una pátina de gesta histórica al final de una estrategia judicial fallida: postularse para la candidatura más inmediata; una que por pequeña e inminente justifique el discurso de una enorme proscripción.

“No hay tribuna menor para decir verdades”, firmó en un prematuro aviso de campaña. Las verdades también pueden ser dichas sin tribuna. Aunque siempre será menor la autoridad de quien las dice si pesa sobre su espalda una condena firme de toda firmeza por defraudación al Estado.

Si finalmente Cristina Kirchner compite o no para integrar la “Legislatura Rigau” será un dato dirimente para el ordenamiento de la oferta electoral. No sólo en la provincia de Buenos Aires en septiembre, sino en los comicios nacionales de octubre. Pero la relevancia de la oferta electoral no suple la persistencia de la demanda electoral: qué quieren elegir los votantes, qué sentido u orientación le quieren imprimir a su voto.

Para el análisis estratégico del Gobierno nacional, donde prima la doctrina de moda -la ingeniería del caos- esa demanda estará dominada por emociones contrapuestas. El armado electoral del oficialismo propondrá un plebiscito en favor de una emoción negativa: el odio a la casta que impide consolidar la baja de la inflación conseguida por el Gobierno.

Nótese el giro: teniendo una emoción positiva para plebiscitar (el alivio que implica la estabilidad económica), la ingeniería del caos prefiere estimular el odio a quienes el gobierno señala como máquina de impedir.

La estrategia del principal armado opositor, liderado por Cristina Kirchner, opera con una lógica similar. Habiendo fracasado gravemente en su más reciente intento para administrar el país, podría trabajar una narrativa de la autocrítica y las emociones vinculadas a la superación del gobierno actual por una vía alternativa.

Pero el discurso dominante de su propia ingeniería del caos es otro: la negación absoluta del Gobierno actual. El reflejo de la negación del otro. El odio a la crueldad por haberle ganado las mayorías.

Aunque es importante analizar esta confrontación de diseños electorales conviene no perder de vista que en la base de esas alquimias metodológicas hay dos modelos económicos en pugna. Modelos que están en la raíz de la disputa política y que incidirán en la demanda de los electores porque conforman la vida material sobre la cual se esculpen las emociones.

Para el Gobierno la economía electoral se resumirá en el índice de inflación, cuyo termómetro más sensible es la estabilidad del dólar. Para la oposición la economía electoral se resumirá en la caída del ingreso real. Se trata de dos modos de exponer la situación económica para captar votos. Lo de “economía electoral” es una licencia retórica. En realidad, los dos modelos en pugna son de fondo.

Los modelos en pugna

Hay un modelo cuyo eje es promover la abundancia y otro que reclama distribuir la escasez. Milei intenta explicar a veces que su modelo económico es el del crecimiento. En ocasiones se suele presentarse a sí mismo como un experto en crecimiento.

¿Por qué lo hace? Porque necesita transmitir al electorado que hay algún horizonte más allá del ajuste. La conflictividad social viene en aumento y la tolerancia a las duras restricciones que implica desterrar la inflación y desindexar la economía nunca es eterna. El odio puede derrocar gobiernos, pero no fabrica alimentos.

En el fondo, las clases teóricas sobre crecimiento económico que ofrece Milei son una admisión de dos límites fácticos que ya no puede eludir: el anarquismo libertario es una fórmula contradictoria y hueca cuando se ejerce la jefatura del Estado; y la ingeniería del caos sirve sólo hasta que una nueva mayoría demanda paz y administración.

El Milei que explica teorías del crecimiento es más confuso que el Milei que describe el control de la inflación. El único momento de la última entrevista a Cristina Kirchner que pareció asistido por alguna racionalidad inesperada fue el párrafo en el que se declaró sorprendida porque Milei niega una estrategia de crecimiento liderado por exportaciones. Para el Presidente, eso implicaría exportar ahorro y desinversión; no aclara por dónde imagina el camino, el día que la inflación sea un vestigio enterrado.

En ese contexto, el Gobierno está proponiendo como medida instrumental que ingresen al circuito formal de la economía los dólares atesorados durante la larga noche del cepo. Necesita que el Congreso apruebe normas, en un momento en que los gobernadores volvieron a descubrir la unanimidad para reclamar fondos.

El Gobierno plantea esa remonetización en dólares como un doble beneficio: para la reactivación económica y el balance de divisas del Banco Central. El exministro Domingo Cavallo advirtió de que sólo uno de esos objetivos puede conseguirse si el desahorro se destina al gasto.

Para el modelo de la escasez el dilema es más riguroso. Cristina Kirchner no tiene para ofrecer otra propuesta que la nostalgia, y su militancia comienza admitir que hay aspectos del ajuste de Milei que eran necesarios.

A esta admisión el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ideólogo de la ola progresista de principios de siglo, la considera una derrota lisa y llana. Recomienda a quienes la practican renunciar al liderazgo y retirarse a su casa. Su objeción es todavía peor cuando la huelga de ideas del progresismo se limita a convocar a los pobres a un estallido: “¿Por qué le pedís a la gente que estalle si vos ya renunciaste?”

El modelo de desaceleración capitalista y distribución equitativa de la escasez fue la ideología con la cual el kirchnerismo le dió forma y contenido al peronismo del siglo XXI. Ese doble colapso del peronismo y el progresismo es el que hoy aparece en la superficie, claramente condensado, en la especulación por una candidatura pequeña de la tercera sección bonaerense, al sólo efecto de eludir una condena mayor por corrupción.