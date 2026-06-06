Medioambiente y Cambio Climático

Ya se sienten los efectos del cambio climático.

Ayer se recordó el Día Mundial del Medioambiente , que se centró en el cambio climático y en las urgentes señales que envía la Tierra y en las señas que se eligen enviarle de regreso. Así, el lema del Día Mundial del Medioambiente 2026 es “Ahora por el clima”.

Este día es un recordatorio de que cada acción cuenta. Desde decisiones personales como reducir el consumo de agua y energía, hasta participar en actividades comunitarias, todos tenemos un papel que desempeñar. La Tierra ya no está dando señales silenciosas.

La crisis climática dejó de ser un escenario futuro. Está transformando la forma de vivir, producir y habitar el planeta.

Pero, al mismo tiempo se debería generar una fuerza capaz de cambiar el rumbo. Formar comunidades que regeneren territorios, jóvenes que movilicen nuevas conversaciones, empresas que impulsen soluciones sostenibles y tecnologías limpias que redefinan el futuro.

Por esto, son importantes los gestores ambientales, quienes son los profesionales o entidades responsables de diseñar, implementar y coordinar estrategias para prevenir, mitigar y solucionar problemas ambientales. Trabajan en reducir la contaminación, proteger los bosques y mares, y asegurar los recursos de forma inteligente. En esencia, su misión es garantizar que se pueda disfrutar de un entorno saludable y equilibrado para vivir. Su objetivo es equilibrar el desarrollo económico y social con la protección del entorno, asegurando el cumplimiento de la normativa ecológica.

El calentamiento global es uno de los temas más discutidos y urgentes de la actualidad, pero a pesar de su presencia en los medios de comunicación, en las redes sociales y los debates políticos, y esto no siempre es positivo ya que se presentan informes apocalípticos que generan ansiedad o parálisis en los ciudadanos, muchas personas aún se preguntan realmente qué significa y cómo afecta sus vidas. Cuando se habla de qué es el cambio climático, uno no se refiere únicamente a un aumento de la temperatura del planeta, sino a un fenómeno complejo que involucra cambios profundos en los sistemas climáticos.

En 2026, este fenómeno ya no es una predicción lejana ni una advertencia científica abstracta. Es una realidad tangible que se manifiesta en olas de calor más intensas, incendios forestales más frecuentes, deshielos acelerados en los polos y alteraciones en los patrones de lluvia en distintas partes del mundo.

Más allá de los titulares, es fundamental entender el concepto desde su base. El calentamiento global no ocurre por casualidad ni es producto de un solo factor aislado. Es el resultado de décadas de actividades humanas, especialmente aquellas relacionadas con la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la industrialización acelerada.

Se necesitan con urgencia estrategias innovadoras para contrarrestar los peores efectos del cambio climático. Adoptar soluciones basadas en la naturaleza debe ser un enfoque holístico para combatir este cambio al tiempo que se deben cuidar los recursos naturales para las generaciones futuras. Llevar la naturaleza a las ciudades mediante la plantación de árboles, la reintroducción de especies en sus ambientes y la restauración de ecosistemas costero para mitigar la erosión. Al aprovechar el poder de ecosistemas como bosques y humedales, no solo ayudan al secuestro de dióxido de carbono, sino que también mejoran la biodiversidad, protegen los hábitats y refuerzan la resiliencia frente a fenómenos meteorológicos extremos.

¿Qué soluciones hay actualmente sobre la mesa para ralentizar este calentamiento? ¿Cómo se van a sobrellevar los cambios que se han puesto en marcha? Mientras se intenta entenderlo, la faz de la Tierra tal y como la conocemos, sus costas, bosques y montañas nevadas permanecen en vilo.

* Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (periodista)