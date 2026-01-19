Mi general Ancao ¡cuánto valés!

Si el pero-kirchnerismo no estuviese tan dormido, esta semana debería haber festejado que el pato Donald quiera ponerle un límite a las tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito en EE.UU: quiere bajarlas a menos de la mitad (10 %) de lo que aplican ahora (24 %). Si hubiese picardía -y estrategia- Axel debería haberle mandado una carta de felicitación a Trump por la iniciativa, y pedirle que lo convenciera al Javo de seguir su misma política. Pero claro, está más ocupado por mantener al Chiqui como presidente del Ceamse y sumar apoyos para lanzar su carrera presidencial.

Pasaron 28 meses desde que dijo que había que componer una nueva canción. Por ahora, solo creó su propia línea interna -Movimiento Derecho al Futuro- y no mucho más, además del gesto de autonomía de desdoblar la elección, que le permitió hacer un gran negocio político a los territoriales. Se ve que en todo ese lapso, como certificó Serrat al relatar su fracaso en componer una canción, “las musas han ‘pasao’ de mí / andarán de vacaciones…”. ¿Y la agenda política? Obvio, solo existe la del gobierno. La resistencia está de feria en enero.

El que sí estuvo trabajando esta semana fue uno de los co-titulares de la CGT, Cristian Jerónimo, para mandar mensajes a partir de la reforma laboral libertaria. Más allá de criticar al gobierno por ese proyecto -esperable- el más joven de la conducción sindical nacional (41 años) hizo algunas declaraciones políticas jugosas. Primero, reconoció que era interesante una eventual candidatura del mentado pastor Gebel: “un tipo que no viene de la política, que es algo que me parece que es lo que más atrae… este tipo de fenómenos está pasando en todo el mundo”. Segundo, se mostró claramente predispuesto a encarar una renovación peronista, indicando que el statu quo no funciona más, que se debía “construir con un idioma distinto porque hoy no ganás elecciones ni con la bandera de Evita ni con la marcha peronista”. Y tercero, le pidió a Cristina que priorice “una construcción política más amplia para que el peronismo realmente pueda ser una propuesta atractiva… construir con mucho federalismo y dejar de lado tanto la mirada desde la provincia de Buenos Aires”. Traducimos: jefa, correte, porque así no volvemos más al poder.

Todas estas definiciones, que comparten muchos sotto voce en la amplia confederación peronista, sumado al hecho de que los gobernadores que aún responden al PJ nacional lo consideran a Axel uno de los perdedores del 26-O, conspiran contra la candidatura del porteño convertido en bonaerense. Curiosamente, bajarle el precio a esa aspiración podría coincidir con el desgaste y limitación que La Cámpora y el cristinismo le quieren marcar al ex ministro de economía. Kici está frente a un movimiento de pinzas complicado y no luce creativo frente a los desafíos políticos. Para seguir manteniendo la lealtad de los territoriales, con la foto actual, deberá volver a desdoblar la elección provincial, luchando solo contra los molinos de viento en octubre de 2027 si Milei sigue con viento a favor. Y como si esto fuera poco, Axel tampoco es un líder reconocido para el 30 / 33 % pero-kirchnerista a nivel nacional, que sigue viendo en Cristina a la verdadera líder. Quizá su salvación sea que LLA lo ataque sistemáticamente para victimizarlo exprofeso, y dividiendo al enemigo, podría seguir reinando.

Mientras ellos se pelean, el BCRA concretó 10 jornadas al hilo de compra de dólares para acumular reservas. Lleva un promedio de 69 millones por día, que anualizado da unos 17.000 palos. Bausili cumple, Toto dignifica: el ministro había dicho a principios de diciembre que se podían llegar a acumular hasta 21.000 millones sin necesidad de esterilizar. Entre ese dato, una divisa yanqui que se abarató en estos días, y un superávit primario por 2 años consecutivos, la gestión libertaria está dulce. Los problemas están en otra parte.

Como dijimos en esta columna hace unas semanas, la ley de reforma laboral es un nuevo proyecto ómnibus que incluye artículos que afectan lo fiscal. La cosa se traba porque el pato de la boda serán las finanzas provinciales al proponer una baja del Impuesto a las Ganancias (coparticipable). Frente al reclamo, el gobierno no está teniendo mejor idea que seducir a los gobernadores con el argumento de que la pérdida se compensará con una mayor recaudación fruto de una mayor contratación de empleados en blanco (aunque eso se vería en 2027). Un film de Hollywood no lo podría haber contado mejor. Dos observaciones desde la realpolitik: 1) es una hipótesis optimista y nadie se arriesga a comprar terrenos en la Luna; y 2) como diría el nunca bien ponderado Vicente Saadi, “en política se trabaja al contado”.

Frente a ese escenario hollywoodense que imagina el oficialismo, en 2026 ¿crecerá el empleo?

Dato 1: de todos los puestos de trabajo que se perdieron desde junio a octubre, un poco menos de la mitad desaparecieron en octubre.

Dato 2: el salario real cayó los últimos 3 meses, lo cual le pone techo a la recuperación de la economía de calle (porque los enclaves seguirán volando).

Dato 3: la utilización de la capacidad instalada industrial en noviembre fue la más baja desde 2011 en el mismo mes, incluso que 2020.

¡Hasta Mercado Libre está preocupado por las pymes argentinas debido a la competencia china en ropa! (teniendo en cuenta que su creador es un confeso admirador del libertario). ¿Vieron la cantidad de lugares que de vuelta hacen descuento por pago en efectivo?

Todo eso son solo nubarrones en el horizonte, lo cual no significa que produzcan una tormenta, entre otras cosas porque habrá paciencia social hasta después de las vacaciones de invierno. La sabiduría popular sabe que no hay rosas sin espinas. Siempre y cuando el presidente no genere una crisis con su discurso en Davos como en 2025, el cual hizo ruido hasta en su propio público. El pragmatismo post 7-S bonaerense parece mantenerse.

No se preocupen por nada y disfruten el verano. El General Ancap vela por nosotros.

* Analista y consultor político.