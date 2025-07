¿Motosierra u hormigonera? Análisis del ajuste económico y su costo social 

Después de mucho tiempo volvimos a hablar de algo que, se suponía, era cosa del pasado, ahora que tenemos superávit fiscal: el clásico dólar versus tasas. Las segundas suben para que nos olvidemos que existe el primero. ¿Y cuándo suben las dos al mismo tiempo? ¡Qué lío! Más de un ministro de Economía se fue cuando no le encontraba la vuelta al intríngulis. ¿Será por eso que esta semana el presidente se sacó una foto con “el coloso”? El retrato tuvo un detalle que pasó desapercibido: un libro de microeconomía entre ambos, como si el Javo estuviese tomando nota de una materia que parece no importarle. Resulta curioso que, cuando recibió a la Mesa de Enlace, le haya dicho a la presidenta de la Federación Agraria Argentina que la microeconomía “no es mi modelo” (gracias a María Herminia Grande por señalar este detalle en su columna semanal).

Lo cierto es que, mientras todo eso sucedía y la semana cerraba con el dólar más cerca del techo de la banda que del piso, el gobierno festejaba un nuevo superávit fiscal, cumpliendo cómodamente la meta a esta altura del año. Un par de detalles para destacar: 1) Las AUH estuvieron por encima de la inflación, de modo de poder calmar las demandas de la base social, y 2) Subieron las transferencias corrientes a las provincias para desactivar un poco el conflicto con los gobernadores (parece que no lo logran). Así, el Ministerio de Economía trata de responder a las críticas que se le hacen respecto al costo social del ajuste.

Al lado positivo, se debe agregar el incremento del superávit del comercio exterior (veremos qué pasa en el segundo semestre con menos oxígeno desde el campo) y alguna compra de divisas por parte del Tesoro. Por la faceta negativa, hay que anotar: 1) junio fue récord de pasajeros al exterior; 2) Vaca Muerta está lenta: hay operadoras y empresas de servicio que están haciendo retención de tareas, hay despidos y gente que está parada sin tareas porque la actividad bajó mucho; y 3) crece la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos de corto plazo. Una de cal y otra de arena, como la vida misma.

El gobierno se concentró esta semana en el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, después de haber exigido la rendición incondicional del PRO. Hace 3 meses, en la columna “Liberación o dependencia” afirmamos que el tan mentado “triángulo de hierro” ya no era tal, sino una vara con dos polos fuertes, separados del tercer elemento. La definición de candidaturas va camino de mostrar plenamente dicha sentencia. El joven maravilla viene profesando no complicar la vida a los gobernadores dialoguistas, evitando confrontaciones que podrían aguar el TMAP en la segunda parte del mandato. Eso significaba no presentar listas de LLA en las provincias donde había elección adelantada. Como se vio, “Madame Robespierre” se está imponiendo claramente en ese debate estratégico, lo cual delata una sustantiva diferencia conceptual.

Para armar una tortilla hay que romper algunos huevos. Pues, si se quiere tener un partido nacional con presencia territorial —porque nadie puede asegurar que el fenómeno 2023 se repita sistemáticamente vía redes—, hay que tener militancia local propia. Si no, se depende de los socios, que en política son siempre circunstanciales. Porque ¿quién hace campaña local y quién fiscaliza? La tropa, además, quiere crecer y ganar poder; si no, se va a buscar el botín a otra parte. Ergo, debe poder competir por cosas “insignificantes” como concejos deliberantes y legislaturas provinciales, siempre y cuando uno quiera que el proyecto sea una “realidad efectiva” (diría la marcha peronista). Además, hace falta que los socios sientan una eventual amenaza. Eso es realpolitik. El resto son fantasías digitales.

Claro, depende del grado de brutalidad con que se haga la tarea. A veces hace falta motosierra y a veces bisturí con anestesia. El desapego de ciertos intendentes amarillos de la supremacía violeta, ¿es veleidad, tironeo clásico de poder y/o mirada fina? Obsérvese que los “autonomistas” son casi todos del interior bonaerense, en donde existe un creciente público de sectores medios que preferiría mandarle un mensaje de advertencia al león libertario, sin ubicarse en una posición de obstáculo acérrimo (kirchnerismo). Ahí pueden pescar Manes y Talerico en octubre (¿o el 7 de septiembre también?). Los jefes comunales, muchas veces, son quienes mejor tienen el pulso de la calle. Cuando el río suena… El problema se presenta si la vorágine “Boca – River” de la política argentina, fomentada por los dos grandes clubes, se puede llevar puesto al mejor intencionado que quiso defender su ciudadela. ¿Será una elección de abajo para arriba? Dudoso. El peronismo, por su lado, está curando heridas graves con curitas; si pierde, los apósitos volarán por el aire.

Último acto del vodevil argentino: “Pobre jamoncito” vs. “Bichacruel”. Más allá de las declaraciones hirientes de la vicepresidenta, su mayor arma es el voto de desempate en el Senado, el cual ejerció a favor del gobierno para que se apruebe la Ley Bases. No tiene diputados, ni senadores, ni funcionarios, y solo posee un partido en formación. ¿Por qué tanta inquina? 1) A alguien hay que culpar de la “Cancha Rayada” que fue la sesión de la cámara alta del jueves 10 de julio; pero 2) las actitudes de Villarruel de identificarse con sectores golpeados —los jubilados— y marcar su personalidad diferenciada de su compañero de fórmula, la están ayudando en la opinión pública para renacer de las cenizas cual Ave Fénix. Esto lo hemos podido comprobar en diversos segmentos electorales esta semana pasada en grupos focales. Entonces, ¿le están teniendo miedo? ¿Empezaron a tomar conciencia del desgaste que viene sufriendo el gobierno desde el discurso de Davos para acá?

Las vacaciones de invierno no solo deberán atravesar el frío de estación, sino también la baja temperatura de los bolsillos. Un sabiondo muy lúcido de la política argentina, ya retirado, le aconseja al gobierno: “El 27 de octubre tiene que reemplazar la motosierra por la hormigonera”.

(*) Consultor político.