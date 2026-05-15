Gómez Constenla quedó a un paso de la designación como juez federal de Bariloche

Leandro Agustín Gómez Constenla (a la derecha) se postula como juez a cargo del Juzgado Federal de Bariloche y pasó ayer por la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. (foto gentileza)

Leandro Agustín Gómez Constenla, que postula para el cargo de juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bariloche, pasó este jueves sin complicaciones el examen ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación.

El pliego de Gómez Constenla, que el Gobierno nacional envió al Senado, junto con otros 77 aspirantes a cubrir vacantes en la justicia federal, recibió el dictamen favorable de esa comisión.

Así, el postulante nacido en Bariloche quedó a un paso de ser designado al frente del Juzgado Federal de esta ciudad, que está sin juez titular desde el 1 de agosto de 2019, cuando se jubiló Leonidas Moldes.

Antecedentes laborales del candidato

Gómez Constenla informó que tiene 45 años, que está en pareja y tiene 3 hijos pequeños. Contó que a los 18 años ingresó “como meritorio” al Juzgado Federal 3 de Morón. “En ese juzgado me encontré en un lugar que tenía alta exigencia técnica, con excelentes profesionales y había una carga de trabajo altísima”, relató.

“Corría el año 2000, había secuestros extorsivos, cortes de ruta, bandas narcocriminales. Todas las cuestiones que, en principio podían entenderse como una desventaja para mi, fueron positivas en el sentido de que me asignaron causas muy importantes desde una muy temprana edad”, afirmó.

Dijo que después trabajó en un Juzgado de Instrucción Federal y en un Juzgado de Instrucción Nacional y en una Cámara Federal de Apelaciones.

Ejerció como secretario de Ejecución Penal, “donde tuve contacto directo con las personas condenadas que eso también me permitió tener una noción del fenómeno criminológico”, comentó. “Este paso por la carrera judicial y por las distintas instancias, entiendo, me permitió tener o adquirir una visión integral del proceso”, sostuvo el postulante.

Y desde hace 10 años es secretario del Consejo de la Magistratura de la Nación. “El Consejo de la Magistratura me permitió tener, adquirir una mirada más amplia del Poder Judicial”, reveló. “Yo hasta ahí, entendía que lo importante era lo que pasaba del juzgado puerta adentro. El Consejo me cambió esa idea. Me amplió la mirada”, señaló el candidato a juez.

“Entiendo que el sistema de administración de justicia nos comprende a todos los actores. Al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y, sobre todo, a los abogados de la matrícula. Ese trabajo coordinado va a hacer de un Poder Judicial mejor”, opinó Gómez Constenla.

La pregunta de Martín Soria

“¿Considera que la extranjerización de tierras constituye únicamente una cuestión netamente patrimonial o entiende que involucra demás dimensiones vinculadas a la seguridad nacional, a la defensa de nuestros recursos naturales y a la soberanía del Estado argentino?”, le preguntó el senador Martín Soria. Y le mencionó el polémico caso del expolista Hugo Barabucci que reveló en un juicio ante un tribunal de Bariloche que había comprado 14.600 hectáreas con una millonaria donación del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

Soria le recordó además que el Gobierno nacional impulsa un proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y quiso conocer su opinión.

“Hace unos minutos, otros de los concursantes hicieron algunas referencias a la justicia mediática. Yo lo que puedo decir es que mi rol como juez es analizar hechos y pruebas dentro de un proceso penal. No hacer comentarios sobre lo que expresan periodistas en su legítimo derecho y función”, argumentó el aspirante.

“La declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de extrema importancia y yo lo tomo como tal. Con lo cual no voy a adelantar una opinión sobre lo que dice el diario o sobre una ley que todavía ni está sancionada”, explicó.

Pero quédese tranquilo que si a mí me toca intervenir, yo lo voy a hacer con independencia, con respeto por la Constitución como lo he hecho en los 27 años de carrera que me preceden». Leandro Agustín Gómez Constenla, postulante a juez federal

La situación del Juzgado Federal de Bariloche

Con respecto al Juzgado Federal de Bariloche, dijo que “es un Juzgado multifueros que tiene una alta carga de trabajo en materia no penal, la materia penal la carga de trabajo es menor, pero de alto impacto”.

Indicó que en el Juzgado de Bariloche conviven dos sistemas procesales: “el sistema inquisitivo o inquisitivo reformado del Código Procesal Penal de la Nación y el nuevo Código Procesal Penal Federal”.

Aseguró ante los senadores de la Comisión de Acuerdos que le “sorprendió la cantidad de audiencias que se realizan a diario (en el Juzgado Federal de Bariloche) desde su implementación, con lo cual observo que se está trabajando muy bien”.

Sostuvo que el Juzgado Federal de Bariloche “hace más de 10 años que no tiene un juez ahí sentado todos los días. Fue subrogado por secretarios, por jueces de jurisdicciones vecinas que le han impreso mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación, así como los empleados del juzgado”. “Porque es un juzgado que está de pie y no es fácil mantener un juzgado de pie sin 10 años de juez titular. Vaya para ellos mi reconocimiento”, expresó.

Bariloche y El Bolsón

Gómez Constenla dijo que “Bariloche como el Bolsón son ciudades muy importantes para la vida de todos los argentinos, cuando uno habla de Bariloche o de El Bolsón se vienen automáticamente al interlocutor recuerdos: la primera vez que conocí la nieve, mi viaje de egresados, mi luna de miel o hasta proyectos de vida frustrados que no se concretaron”.

Afirmó que “ejercer la jurisdicción ahí implica desde mi óptica una responsabilidad extra por la importancia que tiene este lugar para todos los argentinos y argentinas que es motivo de orgullo”.

“Si ustedes brindan el acuerdo para que yo sea juez de allá, estoy convencido que lo voy a ejercer con responsabilidad, con equilibrio, con mesura y con respeto por la Constitución Nacional argentina”, se comprometió Gómez Constenla.

El concurso para el cargo de juez federal en Bariloche tuvo un alto interés con 140 inscriptos iniciales y 40 abogados se presentaron a rendir el examen en 2021, Gómez Constenla obtuvo el mayor puntaje.