Neuquén o quienes habitan su suelo

El gobernador Rolando Figueroa quedó atrapado nuevamente en un compromiso incómodo. Lo habíamos anticipado hace algunas semanas en esta misma columna y se cristaliza con cada radical decreto, ley o medida que anuncia el presidente Javier Milei: ¿Está a favor o en contra? ¿Qué posición va a tomar?

La coyuntura comienza a dejar al gobierno cada vez más entrampado en una posición reactiva. En las tres semanas de gestión que lleva desde que asumió, las únicas iniciativas fuertes que pudo mostrar fueron el plan de becas y la eliminación de las jubilaciones de privilegio. Y esto último, por un error (entendemos) no forzado de sus propios diputados, terminó quedando a medias. El mandatario tuvo que salir a autoexcluirse del régimen porque la ley, tal cual la dejó la Legislatura, seguía otorgándole el beneficio del que buscaba desprenderse.

A Figueroa le tocó esta semana pronunciarse sobre la ley ómnibus que envió el gobierno nacional al Congreso. Del manual del Movimiento Popular Neuquino tomó la hoja de ruta: declaró que la norma era un avasallamiento sobre la Constitución Nacional pero no porque le delegara todas las facultades legislativas al presidente, sino porque un artículo dejaba a la Nación como autoridad de aplicación frente a las concesiones hidrocarburíferas.

El gobierno hizo foco en las modificaciones que la norma hace sobre el sector que motoriza la economía de la provincia, plantó bandera en la defensa de los recursos de Neuquén y consiguió una promesa del secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, para corregir los puntos calientes.

La reacción del gobernador frente a la ley ómnibus fue idéntica a la del diputado nacional del MPN, Osvaldo Llancafilo, quien criticó vía redes sociales que “en el capítulo de Hidrocarburos se perjudica claramente a la provincia” y adelantó que planteará “las modificaciones correspondientes a la hora de su tratamiento”.

El legislador prometió “una clara y responsable posición en aquellas medidas que beneficien la estabilidad económica y la mejora de vida de las y los ciudadanos más allá de tecnicismos legislativos”.

Sobre el resto del contenido de la ley ómnibus o del mega DNU de Milei, ni Figueroa ni Llancafilo se pronunciaron. El manual del MPN (al que Figueroa todavía pertenece según el registro nacional de afiliados a los partidos políticos) suele priorizar Neuquén entendido como sus recursos frente a Neuquén entendido como las personas de carne y hueso que habitan su suelo.

La provincia no es una entelequia, son hombres y mujeres que sentirán en su vida cotidiana los cambios propuestos por el presidente Milei a través de sus medidas: desde la liberación del mercado de alquileres (un problema particularmente áspero en la capital, las áreas vinculadas a Vaca Muerta o la cordillera) hasta la prohibición de reuniones de más de tres personas o los cambios en la movilidad jubilatoria para la mayoría no alcanzada por los beneficios del ISSN.

En privado, el gobernador da señales de no estar de acuerdo con gran parte de las medidas, pero no está claro que vaya a salir a rechazarlas. Hacerlo sería tensar a los límites del conflicto el frente multipartidario que hoy conforma su gobierno. No solo con la libertaria Nadia Márquez, diputada nacional que ganó su banca con la boleta de Milei, sino con otros referentes del PRO que ya están embanderados en las ideas del presidente y que integran el gabinete.

“No tiene diputados propios, si la ley sale igual, tiene que asegurarse de que la parte de Neuquén no se vea afectada”, evaluaron en el Ejecutivo tras el contacto con Chirillo.

La lectura es cierta a medias: Llancafilo puede no contar como propio pero ocupa la banca que dejó Figueroa, es del partido provincial que ya viene dando muestras de amable convivencia con el gobernador y es uno de los 17 votos “clave” que podrían definir el rumbo de la ley y el DNU, según contaron esta semana los medios especializados.