A menudo, cuando nos referimos a algo que hacemos sin un valor económico, expresamos que lo hacemos “por amor al arte”. Cuando alguien cuenta que va a estudiar alguna carrera artística, aparece la pregunta: “¿Y de qué vas a vivir?” Detrás de estas líneas subyace generalmente un prejuicio: el arte es vocación o talento, pero difícilmente una profesión. Los datos nos animan a pensar en otras narrativas posibles.

El Área de Vinculación con Graduados del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) realizó a fines de 2025 la primera Encuesta de Inserción Laboral de la universidad. Respondieron de manera voluntaria 163 egresados de pregrado y grado titulados entre 2018 y agosto de 2025, el 36,7% del total. Uno de los principales resultados llamó la atención de manera positiva: el 81% trabaja y, entre quienes trabajan, casi el 95% lo hace en tareas vinculadas con lo que estudió.

El primer lugar donde se ve es el aula. El 80,3% de los graduados ocupados trabaja en el sector educativo y, en el 97,2% de esos casos, como docente en instituciones formales. Es la principal salida laboral de nuestros graduados y un trabajo con efecto multiplicador: cada docente forma, año tras año, a nuevas generaciones.

El segundo es el propio campo artístico-cultural. El 55,3% realiza actividades remuneradas en ese ámbito, donde toca, actúa, dirige, diseña, produce o gestiona. Como ambas cifras suman más de cien, la enseñanza y la producción artística conviven en la misma persona en alrededor de un tercio de los graduados ocupados. El 75,2% tiene dos o más empleos, combinando el empleo formal con proyectos propios y emprendimientos.

Esa trama habla de profesionales versátiles, capaces de moverse entre el aula, el escenario y el taller. Pero también muestra una realidad: casi el 30% considera que los ingresos de su trabajo vinculado a la carrera alcanzan por completo para cubrir sus necesidades básicas, y el 50,4% los complementa con otras actividades. El arte genera trabajo; el desafío es que genere ingresos suficientes, como ocurre en muchas otras profesiones en el contexto socioeconómico actual.

La UNESCO llama industrias culturales y creativas a los sectores cuyo objeto es producir, difundir y comercializar bienes y servicios de contenido cultural, artístico o patrimonial. Según el organismo, representan el 3,1% del PBI mundial y el 6,2% del empleo, y están entre los sectores de más rápido crecimiento. En la Argentina, según el INDEC, en 2025 la actividad cultural aportó el 1,8% del valor agregado y unos 358 mil puestos de trabajo.

La Norpatagonia tiene condiciones para ser un polo de esa economía emergente. Cuenta con una universidad pública de artes, espacios de formación artística, salas, festivales, productoras audiovisuales y una variedad de artistas, docentes, investigadores y gestores que trabajan en ambas provincias. Y tiene graduados que, como muestra la

encuesta, ya están insertos en un mercado laboral regional. Pero un polo creativo no se construye solo: requiere circuitos regionales de circulación, financiamiento para proyectos, formación continua y políticas que fomenten el mercado laboral artístico-cultural.

El pensamiento creativo que se cultiva en las artes, la capacidad de imaginar alternativas, de convertir una idea en un proyecto y de abordar los problemas desde enfoques nuevos, tiene un valor. Está en la base de las artes visuales, la música, lo audiovisual, las artes escénicas, la gestión cultural o los contenidos digitales: actividades que generan empleo calificado.

Desde el IUPA nos toca una parte de esa tarea: conocer dónde y cómo trabajan nuestros graduados para acompañar su desarrollo profesional y fortalecer los lazos con el mercado laboral regional. Esta encuesta es un disparador para ampliar caminos.

Quizás la próxima vez que alguien diga que va a estudiar artes, la pregunta pueda ser otra. No “¿de qué vas a vivir?”, sino “¿dónde vas a trabajar?”. Y la respuesta, como muestran los datos, ya está en las aulas, los escenarios y los talleres del norte de la región patagónica.

* Coordinadora del Área de Vinculación con Graduados del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), Magister en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales (FLACSO) y Licenciada en Sociología (UBA).

** Equipo Técnico del Área de Vinculación con Graduados del IUPA, Especialista en Asesoramiento Educacional (UNCO) y Psicóloga (UNCO).