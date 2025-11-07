Premiaciones que honran: la cotización moral

23 departamentos de la Torre del Periodista, figuran como viviendas institucionales del Ejército, Gendaremería y Policía Federal aunque no eran parte de la cooperativa de Periodistas en 1976 (foto Cecilia Maletti)

Elegir un título para darle sentido a la serie de reconocimientos prodigados a la Torre del Periodista y al Centro Cultural “Dr. Enrique Pedro Oliva” de la ciudad de Neuquén. Enumerarlos, trasunta orgullo y compromiso, hacia un desenlace largamente anhelado.

El trazo comprendido entre los años 2016 y 2023, ha sido altamente significativo en halagos provenientes de diversos organismos de la Provincia del Neuquén, y un claro testimonio en respuesta histórica e institucional, destinado a todas aquella personas que, durante el transcurso del último medio siglo, han llevado adelante una lucha ímproba en defensa de sus legítimos derechos, los que fueran avasallados por la dictadura cívico militar genocida que asoló el país a partir del 24 de marzo de 1976, y que hoy –insólitamente- permanece enquistada, en abierto perjuicio del noble significado que fue capaz de inaugurar el nacimiento de la Cooperativa de Vivienda del Periodista Ltda. el 21 de junio de 1969.

Es verdad que un reducido número de asociados y fundadores de la Cooperativa, sostiene administrativamente, hasta la fecha, las tareas indispensables que ello implica, pero la valoración se extiende a cada uno de los familiares, hoy integrados al espíritu y sentido de la lucha, factor esencial para el logro de una reivindicación definitiva y convincente, de la cual supo tomar nota una gran parte de la sociedad neuquina, intérprete de tanta injusticia.

Reconocimientos, distinciones , galardones, aunque finalmente “suenan” como una familia de sinónimos, constituye el emblema de una premiación gratificante, y la más clara demostración de que la lucha no fue, no es, ni será en vano.

El 28 de julio de 2016, el Concejo Deliberante declaró a la Torre Periodistas I, que fue el primer edificio de viviendas en altura construido en los años ’70, bien componente del patrimonio de la ciudad de Neuquén, por su valor Histórico y Social.

En 2017 el área cubierta por uno y otro inmueble, que cubre el ángulo formado por la calle Periodistas Neuquinos y la Avenida Argentina, fue instituida como Sitio de la Memoria por la Verdad y la Justicia, decisión, un año después, refrendada mediante resolución del Presidente de la Nación y Comandante de las Fuerzas Armadas, el Gobernador de la Provincia y el Intendente Municipal, con avales de la Legislatura Provincial y el Concejo Deliberante.

El 29 de junio de 2022, resolución del Ministerio de las Culturas, mediante la firma de su titular Lic. Marcelo Daniel Colonna, declara de Interés Cultural a los dos edificios ya mencionados.

Durante la jornada del 24 de marzo de 2023, el mural “Neuquén Capital de los Derechos Humanos”, es descubierto en el portal de acceso al Centro Cultural “Dr. Enrique Pedro Oliva. Aporte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Neuquén, la imagen es obra de la reconocida artista plástica local, Elisa Algranati.

Corona el abanico de gratificaciones, la incorporación de la Torre del Periodista y del Centro Cultural “Dr. Enrique Pedro Oliva”, al Circuito Histórico de Identidad Neuquina, según ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de la Capital de nuestra Provincia.

(*)Socios fundadores Coop. del Periodista