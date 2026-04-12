¿Quién defiende al presidente?

Javier Milei y Karina Milei son el último refugio de Manuel Adorni, autosilenciado en los últimos días pero con promesa de visita a Vaca Muerta y una riesgosa presentación en Diputados el próximo 29.

Los créditos hipotecarios del Banco Nación que tomaron importantes funcionarios; la causa Libra; el caso Spagnuolo que reaparece con denuncias por supuestos sobreprecios no sólo en medicamentos sino en prótesis para discapacidad y las propiedades y gastos del jefe de Gabinete que investiga la Justicia pusieron a la defensiva al gobierno nacional.

Huérfano de vocero y sin fusibles que lo protejan el presidente se hizo cargo de los escándalos en entrevistas amigables y en sesiones interminables en las redes sociales.

A la inversa de cualquier manual quedó solo y expuesto a errores que deberían asumir funcionarios de segunda línea. Un simple ejemplo: en su verborragia virtual dio RT a un comentario que desmentía que en el avión en el que Adorni regresó con su esposa Bettina Angeletti desde Nueva York hubiera primera clase.

Mandó a googlear a los periodistas, pero la información de la web de la compañía lo corrige: efectivamente por el valor que pagó la oficina del jefe de Gabinete se ofrecen pasajes Delta First One o Premiun Business.

La interpretación quedó sepultada en miles de mensajes al mismo tiempo que los libertarios volvían a perder la batalla en el microclima que comparten sólo el 7% de los usuarios generales.

El problema, otra vez, no es la comodidad de un funcionario sino todo lo que destapó y la fragilidad del discurso con el que Milei y Adorni atacan a “la casta política”.

El telón de fondo

Un amplio abanico de encuestas alerta sobre el daño a la imagen del presidente y visibilizan el contexto en el que se perciben posibles casos de corrupción o de faltas éticas: una economía en la que unos pocos ganan y el resto espera.

En los últimos días a la falta de plata se sumó la falta de pagos del PAMI que perjudica por igual a médicos, farmacias y jubilados o el malestar entre miles de usuarios de colectivos en todo el país con aumentos de tarifas y recortes de servicios.

Lo mismo sucede con la falta de viviendas y el acceso a créditos para quienes pueden acceder y pagar al mismo tiempo que se incrementa la morosidad entre los endeudados a un 30%.

Para capear el malhumor Milei pidió “paciencia”, seguramente convencido de que debajo de él no hay nadie con su credibilidad a excepción de Patricia Bullrich que tuvo que salir a la cancha a defender –a su modo- a su adversario interno Manuel Adorni.

Síntoma del daño fue la ausencia del jefe de Gabinete en la sesión de Diputados de esta semana y en cada reunión que el ministro del Interior Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello mantuvieron con gobernadores.

Karina Milei posó sonriente junto al diputado Sebastián Pareja, su mano derecha en Buenos Aires, y soportó los cánticos de la oposición que pusieron nervioso a Martín Menem: “Adorni dónde está” tronó en la cámara baja.

Aunque triunfalistas distintos dirigentes violetas reconocieron a este diario que no fue fácil ganar la votación y menos aún salvar a Adorni de una interpelación.

La oposición ganó 124 a 118 cuando necesitaba reunir dos tercios.

Que Luis Caputo haya pisado los pagos y despertado a una sociedad acostumbrada a la falta de plata o que la escribana de Adorni lo haya perjudicado en lugar de ayudarlo con sus declaraciones no garantizan ni la unidad de la oposición ni el surgimiento de liderazgos que hagan temer a Milei por su futuro.