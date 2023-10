Río Negro y una campaña lejana que deja enseñanzas

Río Negro definirá hoy tres diputados nacionales, luego de una campaña electoral que emergió con vigor después de las PASO pero que perdió intensidad hacia octubre, quedando a la sombra de la disputa por la Presidencia.

Ese segundo plano no fue resistido por los candidatos al Congreso de las agrupaciones nacionales.

Peronistas y libertarios se cobijaron bajo el calor irradiado por Sergio Massa y Javier Milei una vez que tomaron cuerpo los números de encuestas.

Cerca de Martín Soria se desactivaron las alarmas por el tercer lugar de Unión por la Patria en las Primarias a nivel país y el ministro de Justicia -consciente de que su imagen positiva ya no es la de hace una década- cerró la etapa proselitista con una estrategia similar a la de agosto: pocos actos y aun menos entrevistas periodísticas.

Tanto en el Partido FE, aliados a La Libertad Avanza en la provincia, como en Juntos por el Cambio, el objetivo fue idéntico, pero con razones diferentes. El nivel de conocimiento de sus candidatos a diputados creció en el segundo semestre, pero nunca llegó a niveles mínimos como para plantear una campaña con sello propio, entonces ataron su destino a los pies de Milei y de Patricia Bullrich.

¿Autonomía o soledad?

El que sí recorrió la provincia con su impronta fue el candidato de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo.

Ocurre que, en el caso del oficialismo provincial, esa autonomía tiene su cuota de mérito, pero no permite ocultar los rasgos de división partidaria y de hasta cierta soledad del dirigente que busca mantener su banca en la cámara baja del Congreso.

El partido provincial desplegó una fuerte campaña en redes sociales, mucho más intensa que en el camino a las PASO, sumando a eso el despliegue de militantes en los barrios, buscando inocular un espíritu de corte de boletas que no tiene antecedentes contundentes en la provincia.

Lo que contrastó con ese vigor fue la agenda paralela del gobernador electo, Alberto Weretilneck, que priorizó para octubre el acompañamiento a los candidatos de las cinco localidades rionegrinas donde también habrá hoy comicios.

El senador y presidente de JSRN entiende que el premio mayor de este domingo no está en la competencia legislativa, donde arrancan desde atrás y sin tracción presidencial, sino en esos municipios, principalmente en Sierra Grande y en Jacobacci, donde anidan proyectos multimillonarios vinculados al petróleo y a la minería, que son centrales para el próximo gobierno.

Estado y partido

El cuadro de desafíos para Di Giacomo no muestra sólo ese camino paralelo de Weretilneck. Hay que sumar otros dos elementos: el desgaste de la militancia en el cuarto turno electoral del año para la mayoría de las ciudades y -tal vez el más importante- el peso de haber protagonizado por primera vez en mucho tiempo una campaña oficialista sin tener a disposición recursos del Estado, a partir de la fractura interna con la gobernadora, Arabela Carreras.

Claro que no fue por férreos principios de austeridad y transparencia -no hay nada de eso cuando la mandataria viene de exprimir el Presupuesto provincial para favorecer su proyecto personal en Bariloche- pero no está mal que alguna vez desde una fuerza de gobierno sientan la desventaja que generan las distorsiones provocadas por quienes creen que partido y Estado es lo mismo.

De manera que los rionegrinos llegan a las urnas sin haber presenciado un solo cruce profundo de ideas entre los candidatos a diputados. Y tampoco hubo esfuerzo de ellos por construir sus mensajes a partir de lo que hicieron -los tres que asumieron en 2019 se presentan hoy para volver a ser elegidos- o piensan hacer en el Congreso.

Una distancia que cimenta la desconfianza y que les impide sorprenderse cuando los resultados no son lo que esperan.