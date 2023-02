Rutas rotas

Buenos días, ayer llegamos de un viaje y transitamos y sufrimos la Ruta 151 que une Neuquén-Catriel.

En esta ruta hay accidentes diariamente. Transitarla es una verdadera aventura… camiones con cargas de todo tipo (¿Controles de peso?), adelantarse es una temeridad… bordes, pozos, desniveles, parches, baches, badenes…

Lo único que funciona bien son los radares de Sargento Vidal y Barda del Medio.

Multas sí, inversiones no… todo recaudatorio.

Esta carta está dirigida a gobernadores, vicegobernadores, senadores, diputados nacionales e provinciales, ministros, intendentes y a políticos en general de ambas provincias, porque, si bien la ruta es rionegrina, son muchísimos los neuquinos que la utilizan diariamente.

En campaña los candidatos recorren sus provincias prometiendo obras, luego ganan y se instalan en cómodos despachos, rodeados de secretarios y asesores, reciben considerables salarios, gastos reservados, acomodan a familiares y amigos, concurren a pocas sesiones, viajan, dan entrevistas, salen de vacaciones y todo sigue igual…

No soy una ingenua que les pide sentido común, responsabilidad, idoneidad, profesionalismo y respeto por el ciudadano común, pero… habrá una pizca de vergüenza, de sensibilidad, algo que rescatar, ¿de consideración por la vida ajena? ¿Poder recordar que están al servicio del ciudadano? No nos están haciendo un favor, están cobrando para trabajar por nosotros.

Por favor, el ciudadano común se traslada en auto, no dispone de pasajes aéreos gratis, no tienen choferes, ni aviones de la provincia, ni helicópteros. Necesitamos rutas seguras, necesitamos que hagan su trabajo, que dejen de vivir en campaña desesperados por no perder las dietas… trabajaro, solo eso les pedimos.

María Isabel González

DNI 4.400.520

Neuquén