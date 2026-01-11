Un nuevo tablero para Vaca Muerta

En Vaca Muerta se concentra un total del 60% de los hidrocarburos que produce el país.

La captura de Nicolás Maduro en Venezuela se interpretó rápidamente como un hecho de alto impacto geopolítico con posibles derivaciones energéticas.



Sin embargo, trasladar de manera directa ese episodio al corto plazo de Vaca Muerta exige una lectura más precisa. La principal formación no convencional de la Argentina opera en un contexto donde los precios internacionales ya no reaccionan con la intensidad de otros ciclos y donde las decisiones internas resultan determinantes.

En materia de costos, el antecedente de 2015 ocupa un lugar central en el análisis.

En ese año, el gobierno nacional, junto con las provincias productoras, estableció un precio interno del barril alrededor de un 40 % superior al valor internacional, con el objetivo de amortiguar el impacto de la volatilidad externa.

En paralelo, se fijó un precio sostén para el gas con vigencia hasta 2028.

Ese esquema permitió atravesar una etapa de precios deprimidos, aunque también consolidó un alto grado de intervención estatal.

Trabajo y señales al mercado

El actual gobierno nacional orientó su política energética en sentido contrario y dejó en claro que no retomará ese tipo de mecanismos.

La señal al mercado apunta a una mayor exposición a las condiciones internacionales, lo que obliga a Vaca Muerta a profundizar su competitividad estructural más allá de los precios administrados.

El segundo eje es el trabajo.

Durante la gestión de Mauricio Macri y del secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, se aprobó la adenda al convenio colectivo de trabajo.

La decisión implicó un costo político significativo para un gremio que se formó y creció bajo la impronta del peronismo, pero produjo un efecto concreto sobre la actividad.

Desde febrero se discutirá la reforma laboral en el Congreso donde el voto neuquino adquiere relevancia, con un alineamiento mayoritario a las iniciativas del Poder Ejecutivo, aunque con matices.

Infraestructura y límites provinciales

La infraestructura constituye el tercer punto crítico.

Fuentes del gobierno neuquino señalaron que este es el principal ámbito donde el Estado provincial puede ejercer injerencia directa, a través de esquemas de financiamiento que permitan a las operadoras reducir costos.

No obstante, el balance es limitado.

Desde el inicio de la explotación de Vaca Muerta, la única obra vial de envergadura finalizada fue la Ruta 67.

Otras iniciativas continúan en ejecución desde hace más de seis años.

Persisten cortes frecuentes en el acceso entre Confluencia y Rincón de los Sauces cuando se registran lluvias intensas, debido a un arroyo seco que arrastra lodo.

Seguridad jurídica y escenario internacional

La arena utilizada para la fractura hidráulica sigue llegando desde Entre Ríos, mientras las rutas de acceso al núcleo productivo presentan un deterioro que remite más a una zona de conflicto que a un polo energético estratégico.

La seguridad jurídica completa el cuadro de análisis.

Las grandes compañías petroleras están acostumbradas a operar en entornos complejos.

En la actualización geopolítica, este concepto ganó peso y adquirió relevancia incluso en los mercados financieros.

Cuando las exigencias estatales exceden ese marco, las compañías interpretan que se afecta ese principio.

El caso venezolano, analizado por consultoras con aceptación en el mercado petrolero, demuestra que la abundancia de recursos no garantiza por sí sola producción sostenida ni desarrollo.

Para la Argentina, y en particular para Neuquén, el desafío consiste en evitar ese camino.

La coordinación política entre la provincia y la Nación, la previsibilidad normativa y la inversión en infraestructura aparecen como los factores decisivos para que Vaca Muerta consolide su posición en un mundo donde la energía volvió a ocupar un lugar central en la disputa entre Estados.