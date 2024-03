Weretilneck, con la deuda y los salarios

Apuñó culpas en el gobierno nacional mientras que ignoró un cuadro de situación de la Provincia, con sus previsiones y sus acciones. Esa pose asumió el gobernador Weretilneck en la apertura legislativa.

Dejó la trama nacional en la superficie. Obvió otros aprietos, domésticos y que lo tienen ocupados.

Se trata del vencimiento del bono Castello, que exigirá casi 44 millones de dólares, y la salida a la discusión salarial, cuya última oferta computa unánimes rechazos gremiales.

No hubo más opción que pagar después que el ministro Gabriel Sánchez hizo un sondeo y concluyó que no sería posible la postergación ideada. No existió ánimo por parte de los inversores , mas allá de la tardía concurrencia n rionegrina.

Entre Ríos y Chaco abonaron sus cuotas de los títulos en dólares, pero La Rioja no lo hizo y forzó una negociación para no caer definitivamente en default. Buenos Aires cumplió y Río Negro será la próxima. Su plazo concluye el 11 de marzo. Empieza una frenética semana.

Weretilneck anunció esa cancelación con “recursos propios” y un préstamo del banco Patagonia, con condiciones todavía en discusión. La cantidad: 21.000 millones de pesos.

El problema está en la concreción de los avales pedidos a la Nación, que van desde disponer de los dólares al crédito del Patagonía. Esta autorización no había salido de Interior cuando el mandatario visitó el miércoles al ministro Guillermo Francos. Por eso, más allá del conflicto de los patagónicos con Nación, otra razón llevó al rionegrino a Casa de Gobierno.

Es cierto también que Nación no altera nada que favorezca el cumplimiento con los acreedores externos. Colabora incluso y, por eso, otorgó un adelanto de coparticipación para que Chaco cancele sus obligaciones.

Otro componente favorable al plan rionegrino aparece con el riesgo de default de La Rioja y la incertidumbre generada que, obviamente, Economía no quiere repetir.

¿Qué significa el pago del título del Castello para la Provincia? Mucho. Se aproxima a los 37.000 millones de pesos. Una masa salarial completa, que ya no es la misma en la composición estatal.

Nada es producto de nada. El mecanismo de sumas fijas como reparación salarial desaceleró la suba de la partida de personal y, en contrapartida, significó un fuerte impacto en el poder adquisitivo de los agentes públicos.

En el último trimestre (diciembre-febrero), la movilidad en los ingresos para los estatales consistió en bonos , que -en los haberes inferiores- rondó el 17%. En ese lapso, sus similares nacionales tuvieron subas cercanas al 40%. Unter habla de “congelamiento” y recurre a su cruzamiento con la inflación del período, que se aproximó al 70%.

Hacienda ratifica que el parámetro inflacionario fue desechado aunque, últimamente, el mandatario se convenció, también con las negativas gremiales, de las dificultades del sostenimiento en marzo del mismo diseño de enero y de febrero.

La buscada licuación de las erogaciones ya está realizada. En noviembre, la masa salarial estaba en los 32.000 millones y las subas de febrero rondarán los 3.300 millones. Un incremento estatal de un poco más del 10%.

“Habrá otra oferta para marzo”, le dijo el gobernador al ministro Sánchez cuando el viernes le pidió que explore mayores montos, nuevos diseños y también combinaciones, entre sumas fijas y porcentajes. El líder de ATE, Rodolfo Aguiar -un habitual partícipe en la ingeniería salarial de Río Negro- seguramente participó en esa evaluación técnica y política cuando Weretilneck lo visitó en la delegación sindical de Capital Federal.

El ofrecimiento en gestación no despuntaría enseguida. Antes, el martes 5, la Unter tendrá su Congreso y, según las asambleas realizadas, resolverá “el no inicio” del ciclo escolar del 11 de marzo, previéndose un paro de 24 o de 48 horas.

Así, además del contrapunto nacional, hay otra dimensión para Weretilneck, también producto de los estragos de la crisis.