OPS reclamará 130 millones de pesos al Municipio

La decisión política del intendente Gustavo Gennuso de alquilar en forma directa máquinas viales a la empresa OPS –declarada en quiebra por la Justicia– amenaza con transformarse en un espada de Damocles para su gestión.

Fuentes con acceso a la quiebra informaron que la empresa OPS, de Mario Cifuentes, está a la espera de que Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revoque la quiebra que la jueza Vivian Fernández Garello había dictado hace un año, junto con la inhibición general de bienes de la firma.

“Estamos levantando la quiebra en el transcurso de este mes y volveremos a operar como antes”, explicaron las fuentes. Y anticiparon que quieren cobrar la deuda que el Municipio mantiene con OPS por el alquiler sin chofer de maquinaria vial y camiones. “La deuda del Municipio con OPS está en unos 130 millones de pesos”, revelaron.

Las fuentes aseguraron que la última deuda que se había estimado hasta el año pasado ascendía a los 80 millones de pesos, pero ahora “está en 130 millones”. “No hay nada inventado, son los números reales”, sostuvieron.

Dudas

Dijeron que una vez levantada la quiebra, OPS hará el reclamo correspondiente ante la Municipalidad de Bariloche. La empresa de servicios petroleros OPS logró acogerse al plan de facilidades de pago de impuestos MIPyME, que implementó la gestión del expresidente Mauricio Macri, para pagar su deuda consolidada.

Las fuentes pusieron en duda el monto que el Municipio pidió tiempo atrás a la jueza de la quiebra para que se tome en cuenta a modo de compensación. Se trata de los gastos que la Municipalidad alega que hizo para la conservación y el mantenimiento de la maquinaria además de las horas de trabajo del personal.

El secretario de Hacienda del Municipio, Diego Quintana, reconoció a finales de febrero pasado en radio Seis que el monto que el Municipio pretende que se le reconozca ronda los 40 millones de pesos.

Las fuentes aseguraron que personal de OPS viaja en forma periódica a Bariloche para constatar el estado de la maquinaria alquilada y tienen todo certificado, presuntamente. Por eso, se viene una pulseada muy fuerte entre el Municipio y la empresa. Deberán definir la deuda que la gestión de Gennuso mantiene con OPS. Todo indica que habrá que revisar factura por factura.

El primer roce

El primer problema surgió cuando la sindicatura, que interviene en la quiebra, presentó el 29 de julio de 2019 una factura por 21.257.280 pesos por el alquiler de maquinaria sin chofer durante el período abril-julio pasado. Esa factura no fue aprobada por la gestión municipal que la objetó ante la jueza de la quiebra.

La primera contratación había sido el 25 de febrero de 2019 e involucró 5 máquinas motoniveladoras Caterpiller, y dos máquinas retroexcavadores.

El 21 de febrero del año pasado, la empresa presentó la primera factura por 3.121.800 pesos. El Municipio pagó a principios de marzo de 2019 esa factura de la primera contratación directa de 5 máquinas motoniveladoras por 1.000 horas, 2 retroexcavadoras por un total de 400 horas, 1 topadora por 200 horas.

En marzo de 2019, OPS hizo entrega de un segundo lote de maquinarias: una excavadora Caterpiller, 3 camiones batea, 1 camión Iveco, una torre de iluminación, una camioneta Toyota y un camión Iveco Daily. Por el alquiler de todo el lote, la Sindicatura reclamó el pago de 21,2 millones de pesos.

Antecedentes

Las fuentes recordaron que la relación entre las partes había comenzado a finales de 2018 a partir de los primeros contactos de manera informal. Luego, surgió la idea de que el Municipio le contrate a la empresa las máquinas viales que tenía en un predio en Cipolletti. Sin embargo, la formalización de la contratación directa llevó varias semanas.

Las miradas apuntan a Quintana como el presunto nexo entre la firma y el Municipio, explicaron las fuentes. Quintana es un funcionario poco afecto a brindar información y explicaciones. Río Negro intentó preguntarle por el caso OPS, pero el responsable de las finanzas del Municipio derivó la consulta a la responsable de prensa de la Municipalidad, donde no hubo respuesta.

Las fuentes señalaron que hay intenciones en la empresa de seguir adelante con el vínculo con la Municipalidad.

El Municipio había planteado la posibilidad de extender la relación ante la jueza de la quiebra por intermedio de su representante el abogado de Cipolletti Darío Tropeano.

Tropeano pidió en octubre pasado a la jueza la continuidad del contrato y el reconocimiento de los gastos para la conservación de las máquinas y camiones que hizo el Municipio. Y rindió los gastos en los que figura la compra de numerosos repuestos, mantenimiento e insumos. Todo eso suma 7.519.000 pesos que la Municipalidad reclama que sea reconocido. Ese monto corresponde a varios meses del año pasado.

Además, el Municipio hizo un pago a cuenta de 1 millón de pesos de lo que judicialmente se determine.

La gestión pasada del Tribunal de Contralor Municipal comenzó a indagar en el caso OPS y solicitó la documentación al intendente. Sin embargo, no se expidió sobre el fondo del asunto y el expediente lo tendrán que resolver los integrantes del órgano de control que asumieron el pasado 10 de diciembre.

OPS es una empresa dedicada esencialmente al movimiento de suelos para el petróleo.

Creció de manera vertiginosa durante los gobiernos kirchneristas, de la mano de los contratos con las petroleras.

En reglas generales, OPS tiene buenas referencias en cuanto a la calidad de su trabajo.

Una contratación directa autorizada por la jueza

La relación del Municipio con la firma OPS se oficializó por una contratación directa autorizada por resolución 717-I-2019. En esa misma resolución se dio luz verde a la Municipalidad pagar una factura de 3.121.800 pesos a la empresa por el alquiler de varias máquinas.

En esa resolución se consignó que el secretario de obras y Servicios Públicos manifestaba que existían tareas urgentes a realizar en varios sectores de la ciudad “tales como el reacomodamiento de calles, saneamiento y reacondicionamiento de pluviales, trabajos y en el manto del vertedero municipal, entre otros”. Por eso, se afirmó que resultaba necesario “la incorporación urgente de maquinaria vial a los fines de llevar adelante las tareas”. Además, se advertía que varios equipos municipales se encontraban en reparación”.

Allí se mencionó que el Municipio había solicitado cotización a empresas de la zona, pero algunas no alquilaban máquinas sin chofer, no tenían disponible o no estaban en condiciones de presupuestar.

También, la gestión del intendente Gustavo Gennuso invocó el amparo ambiental que se había presentado en la justicia por la situación grave del vertedero municipal.

La jueza de la quiebra autorizó a finales de diciembre de 2018 el contrato entre OPS y el Municipio, consignó el abogado Darío Tropeano en un escrito.

La contratación de Tropeano le costó 190 mil pesos desde el 1 de julio hasta el 31 diciembre. Pero el vínculo se extendió desde enero pasado.