Quini 6: un jugador de Cipolletti ganó U$S 15.000 libres de impuestos en el sorteo especial del Mundial

Quini 6 nuevamente sorprendió a sus seguidores con una propuesta innovadora que unió la emoción del juego con la pasión por el fútbol. Entre los afortunados, un jugador de Cipolletti ganó miles de dólares.

Según precisó la Lotería de Santa Fe, se trató del Sorteo Especial Mundial de Quini 6, una propuesta exclusiva que premió a diez apostadores de todo el país con U$S 15.000 libres de impuestos.

La promoción estuvo vigente durante todo el mes de mayo y participaron automáticamente todos los cupones jugados para darle una nueva oportunidad de ganar a miles de jugadores.

Entre los afortunados, estuvo un vecino de Cipolletti con el cupón N° 204101936.

Uno por uno: todos los ganadores del sorteo del Mundial del Quini 6

Los cupones ganadores fueron: