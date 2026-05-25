Cayó con drones, cámaras y celulares robados tras una seguidilla de robos en Neuquén

El operativo se concretó durante la madrugada tras un seguimiento realizado con apoyo de cámaras urbanas y patrullajes preventivos.

Un hombre de 32 años fue demorado durante la madrugada de este lunes en pleno centro de Neuquén luego de ser sorprendido con drones, cámaras profesionales, celulares y otros objetos presuntamente robados. El procedimiento se originó tras denuncias por ingresos a viviendas de la zona y terminó con el secuestro de una importante cantidad de elementos de valor.

Todo comenzó alrededor de las 5:45, cuando efectivos de la Comisaría Primera acudieron a una vivienda de calle Elordi tras un alerta emitido por el Centro de Operaciones Policiales. El propietario denunció que había escuchado ruidos en el patio y, al revisar, descubrió el robo de un par de zapatillas rojas marca Skechers.

El seguimiento por cámaras

A partir de las características aportadas y el monitoreo urbano, operadores detectaron a un hombre vestido con ropa oscura, mochila negra y gorra caminando en actitud sospechosa por inmediaciones de Sargento Cabral.

Con esa información, móviles policiales realizaron recorridas preventivas hasta interceptarlo en la esquina de Brentana y Sargento Cabral.

Durante la identificación, los efectivos encontraron en su poder una videocámara Canon, una cámara Nikon profesional, dos drones, una notebook gamer, tres teléfonos celulares de alta gama, mochilas y otros objetos de valor. Entre los elementos también estaban las zapatillas denunciadas horas antes.

Otro robo descubierto en pleno operativo

Mientras continuaban las diligencias, los uniformados realizaron un rastrillaje en la zona y detectaron una vivienda con el portón abierto sobre calle Brentana.

El dueño de la propiedad, que se encontraba durmiendo al momento del procedimiento, reconoció varios de los elementos recuperados como propios y confirmó que habían sido sustraídos de su domicilio mientras descansaba.

La fiscal de Robos y Hurtos, Silvia Garrido, dispuso el secuestro de todos los objetos hallados y ordenó nuevas medidas judiciales sobre el demorado.

Fuentes policiales indicaron además que el sospechoso podría estar vinculado a otros hechos delictivos ocurridos en las últimas horas en la capital neuquina.