El Parque Jaime de Nevares teñido de 25 de Mayo: más de 90 mil personas asistieron a «Patria Capital» en Neuquén

La ciudad de Neuquén vivió un fin de semana de masiva convocatoria con la primera edición del evento “Patria Capital”. Durante los días 24 y 25 de mayo, más de 90 mil personas se reunieron en el Parque Jaime de Nevares, donde la instalación de un gran cabildo funcionó como el símbolo central de la jornada.

El parque fue el punto de encuentro elegido por residentes y visitantes para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, en un marco que combinó espectáculos folclóricos, propuestas gastronómicas y la feria de emprendedores locales.

Así se vivió la primera edición de «Patria Capital» en Neuquén

Las actividades conmemorativas comenzaron formalmente durante la vigilia del 24 de mayo. El evento contó con el Cabildo interactivo como atracción central, sumado a un espectáculo de proyecciones audiovisuales («mapping») con imágenes alusivas a la fecha. La jornada fue musicalizada por la actuación de Estefanía Arias, Dúo Acuña, Samanta Juncos y Las Sureras.

Hacia la medianoche, la entonación de las estrofas del himno estuvo acompañada por la Banda Militar «Fortín Confluencia» del Batallón de Ingenieros de Montaña VI.

El sector culinario fue uno de los atractivos centrales bajo el sello de «Confluencia de Sabores», en un trabajo conjunto con la Asociación Hotelera y Gastronómica de Neuquén.

El secretario de Turismo y Desarrollo Humano, Diego Cayol, detalló el desempeño de los 18 carros de comida instalados en el parque, los cuales sirvieron un promedio de 400 raciones cada uno a lo largo del evento.

«La sorpresa siempre es gastronómica. Vinimos con Confluencia de Sabores y la Asociación Hotelera apostando a una temática patria, y la respuesta del público fue contundente», señaló el titular de la cartera turística.

Como parte de las tradiciones del 25 de Mayo, se prepararon 2.000 porciones de locro, abarcando versiones clásicas, veganas y aptas para celíacos, elaboradas por los chefs de la región Carlo Puricelli, Emanuel Cusinier, René Cid, Sebastián Caliva, Candela Pedernera y Fabiana Alsogaray.

«Muy tempranito se empezaron a cocinar los locros junto con el acto protocolar, el chocolate caliente y los pastelitos. Fue un momento que la gente esperaba y no defraudó», acotó Cayol.

En el evento también participación 150 personas en los puestos de Neuquén Emprende y desde el municipio resaltaron que las ventas superaron lo esperado, según indicaron los propios emprendedores.

«Patria Capital llegó para quedarse»: la reacción del municipio

La celebración patria generó un movimiento significativo en distintos sectores de la capital provincial. El intendente Mariano Gaido visitó el predio durante el fin de semana y destacó la consolidación de estas propuestas públicas en la agenda local.

«Más de 90 mil neuquinos y neuquinas eligieron disfrutar de este Parque, recorrer los stands, probar un locro y disfrutar de los espectáculos. Eso no es casualidad: es el resultado de una ciudad que apuesta fuerte a su identidad y que cada vez atrae a más turistas«, afirmó el jefe comunal.

En sintonía con las declaraciones del intendente, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, valoró el volumen de asistencia y el alcance regional de la celebración:»Fue una demostración de que Neuquén sabe vivir la patria de una manera distinta, colectiva y festiva. Ver a tanta gente disfrutando, cantando el himno y compartiendo en familia superó todas nuestras expectativas».

«Patria Capital llegó para quedarse. Este es el camino: celebrar nuestra identidad con orgullo, con cultura, con gastronomía y con la economía local como protagonista», concluyó Pasqualini.

Fotos: Gentileza Municipalidad de Neuquén.