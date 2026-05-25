Juicio por la muerte de Maradona: declaran médicos clave de la Clínica Olivos y el cirujano que lo operó

Los testimonios se enfocarán en la atención médica brindada al exfutbolista antes de su traslado a una casa en Tigre. Clarín Fotografías/ Francisco Loureiro.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con una audiencia marcada por la declaración de tres médicos que tuvieron participación directa en la atención del exfutbolista durante su internación en la Clínica Olivos, semanas antes de su fallecimiento ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

Entre los testigos citados figuran Federico Dimitroff, exdirector médico del sanatorio; el neurocirujano Pablo Rubino, encargado de la operación por el hematoma subdural; y la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos, quien visitó al exentrenador durante su internación.

Los tres profesionales ya habían comparecido en el primer debate oral, posteriormente declarado nulo tras el escándalo judicial vinculado a la exjueza Julieta Makintach.

Testimonios sobre la internación y la cirugía

Según indicaron fuentes judiciales, Dimitroff fue uno de los médicos que participó de la reunión en la que se resolvió que Maradona continuara su recuperación mediante internación domiciliaria en una vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre.

En su declaración realizada durante el juicio anulado, el exdirector de la Clínica Olivos había presentado estudios prequirúrgicos que no figuraban incorporados en la historia clínica del exfutbolista. Además, sostuvo que Maradona presentaba “conductas autolesivas”, alteraciones en los ciclos de sueño y dificultades para cumplir con la medicación.

En ese contexto, aseguró haber desaconsejado el traslado a una vivienda particular para continuar con el tratamiento, decisión que finalmente impulsaron el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos imputados en la causa.

Rubino, por su parte, fue el profesional encargado de la cirugía realizada el 3 de noviembre de 2020 por un hematoma subdural detectado en la cabeza del exjugador. Durante su anterior declaración brindó detalles sobre la intervención y sobre los estudios practicados antes de la operación.

La situación judicial de los imputados

El debate oral busca determinar eventuales responsabilidades penales por la atención médica brindada a Maradona durante sus últimos días de vida.

Los siete acusados afrontan cargos por presunto homicidio simple con dolo eventual. Entre ellos se encuentran Luque, Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el coordinador Mariano Perroni y la jefa de cuidados domiciliarios Nancy Edith Forlini.

En paralelo, la enfermera Dahiana Madrid será juzgada en un proceso por jurados populares, aunque ese expediente permanece demorado por un planteo de recusación contra la jueza María Coelho.

El traslado a Tigre y la muerte del exfutbolista

Maradona permaneció internado en la Clínica Olivos hasta el 11 de noviembre de 2020. Luego fue derivado a una casa en Tigre para continuar allí su recuperación médica.

Dos semanas después, el exfutbolista murió a causa de un “edema agudo de pulmón en un paciente con miocardiopatía crónica reagudizada por insuficiencia cardíaca”, según estableció la autopsia incorporada al expediente judicial.

La audiencia de este martes será considerada clave para reconstruir las decisiones médicas tomadas durante la última internación del ídolo argentino y el posterior esquema de cuidados dispuesto en la vivienda donde falleció.