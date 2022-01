Oscar Roza, el hombre que marcó el camino en el río a través de la Regata

La historia de la Regata del río Negro comienza al mismo tiempo que Oscar Roza, junto a Oscar Focarazzo, llegan a Viedma hace 57 años para darle punto final a una aventura que se transformaría en la prueba de canotaje de maratón más famosa del mundo.



Por momentos resulta increíble tener enfrente al primer ganador de esta travesía. Oscar Roza entrecierra sus ojos vivaces y echa a correr su memoria privilegiada, capaz de trasladarnos rápidamente a un escenario completamente distinto al que estamos acostumbrados.

Es natural, pasaron más de 50 años donde los botes eran otros, el río y quiénes se le animaban también.



“Tuvimos la suerte de ganarla con Cacho Focarazzo en aquellos años. Hoy veo como ha avanzado todo en cuanto a la tecnología de los botes y demás, y es tan distinto a cuando nosotros corríamos…”. Oscar acepta a conversar con Río Negro y sale de una especie de zona vip donde sólo ingresa gente de la organización. Tal como se lo merece, en cada edición de la Regata es tratado como una celebridad del canotaje. Inobjetable.



“Todo cambia pero el espíritu es el mismo. Nosotros teníamos que hacer cada cosa para alivianar el bote… Hasta agujereábamos las cuadernas , que son algo así como las costillas que tenían aquellos botes. Lo hacíamos con un taladrito que teníamos, para que el bote no sea tan pesado”, cuenta Roza sobre algunos de los secretos de aquella época.

P- ¿Alcanzaba con estas cosas para ganar?

R- Querés que te diga una cosa: donde no hay secretos, antes y ahora, es en la preparación. Los que quieren andar en punta, no hay vuelta de hoja: hay que estar bien entrenados. Para mí el 80 por ciento del resultado tiene que ver con el entrenamiento. Ahora puede llegar a influir un poco más el tipo de bote. En nuestro tiempo eran casi todos iguales. Eran todos de lona.

P – ¿Cómo era la canoa con la que ganó la primera Regata?

R- Era de lona, con cuadernas firmes que servían de armazón, del tipo olímpicas como se le decía en aquella época. Medía 6,50 metros por 55 centímetros de ancho. Los remos era distintos a los de ahora, eran más largos.

P- ¿Cuántas Regatas corrió en total?

R- A Viedma hice tres y después anteriormente a eso, yo había hecho la primera regata que era de Bariloche a Roca. Corrí dos y la primera tuve la suerte de ganarla también. Después se hizo una de Villa La Angostura a Neuquén pero se suspendió en Paso Limay.



P- ¿Qué se acuerda del recorrido de la Regata del ‘65?

R- Las etapas eran muy duras. Eran 12 y todas muy largas. De muchas horas, principalmente una que llegaba hasta la balsa que lleva a Guardia Mitre.

P – ¿Pensó en algún momento que la Regata se iba a transformar en este fenómeno masivo que es hoy?

R- La verdad que no. En mi tiempo tener una carrera con 300 palistas era impensado. Hoy veo este parque donde están todas las embarcaciones y es inmenso. Cuando yo corría era de 20 x 20. De todas maneras, ayer u hoy el esfuerzo es el mismo. Siempre hubo que entrenar más allá de los tiempos. Esas cosas no se cambian. En el canotaje y en todos los deportes. Si los dos hacemos ciclismo y tenemos el mismo peso y la misma bicicleta, y usted entrena y yo no le hago tanto, se terminó el secreto.

P – ¿Había alguna avivada, como cortar el río y esas cosas?

R- Si, en los primeros dos años. Después se prohibió y comenzaron los balizados.



A pocos metros de nuestra charla, está Coco Coronel, el histórico balizador de la Regata, que llegó a compartir río con Roza en la década del ‘60.

“Coco corría para el Cuerpo de Bañeros de Neuquén, como lo hice yo. Cuando gané la primera Regata, estaba en Bañeros. Antes, cuando corría las de Bariloche – Roca, lo hacía para El Biguá. Y en la tercera carrera a Viedma, lo hice por el club YPF.