Otra denuncia archivada sin más

Los juzgados federales de “Comodoro Pro” son un poroto al lado del de Viedma. Los lectores de este diario habrán leído mis cartas quejándome de la entrega gratuita que, antes de las dos últimas elecciones, hicieron YPF y las autoridades provinciales y municipales de esta jurisdicción, en forma irregular en principio.

Desde ese entonces han pasado 4 delegados: todos tienen equipos de dos garrafones, cocina, calefactor, instalación y llenado de gas cada 15 días gratis. Luego se les proveyeron similares equipos al 80% de los comerciantes, empleados de la firma portuaria y simpatizantes de JSRN. He planteado esta denuncia en cuatro oportunidades en el Río Negro, ante la Legislatura y gobernadora actual por gmail, sin repuesta alguna.

Esta delegación vende la garrafa de 10 Kilos a 800 pesos c/u y, luego de mis quejas y de otros 30 vecinos, cada 15 días entregan una garrafa gratis…

El 1ro. de este mes radiqué una denuncia penal ante la fuerza federal local -P.N. Marítima. Ayer un funcionario de prefectura se apersonó a mi domicilio con un oficio del juzgado Federal de Viedma firmado por Horacio Greca -juez federal subrogante y Marcelo Estévez -Secretario del Juzgado que dice: “Resuelvo l) Archivar los presentes actuados FGR 4594/2021 sin más trámite, por no poder proceder sin costas (art 180 tercer párrafo del CPPN)”, notificación que he rechazado por comprender que he sido despojado de mis derechos constitucionales, al no haberse cumplido la comprobación de los hechos denunciados.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429



Puerto del Este