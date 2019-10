Otra vez un concejal ejercerá también en el Ejecutivo de Cipolletti

Desde que en 2001, el ex intendente Julio Arriaga reformó la Carta Orgánica, la ciudad tiene seis concejales y permite una doble función, en el organismo legislativo, y en el Poder Ejecutivo. Tras las elecciones municipales, que tardaron una semana en oficializar los resultados, la conformación del nuevo Concejo Deliberante ya estaba definida. En los últimos días, el intendente electo, Claudio Di Tella, anunció los nombres de quienes compondrán su gabinete. Entre ellos está Fabián Bellamore, que además de concejal, será el director de Planeamiento Urbano. Una modalidad que se repite, gobierno tras gobierno, y que implica una conexión entre el Ejecutivo y Legislativo.

Bellamore es arquitecto, su actividad laboral siempre fue de índole privada. En su presentación como parte del gabinete lo definieron como un “estudioso de la planificación urbana y del impacto sobre el desarrollo de las ciudades”, algo que también dejo plasmado en el Colegio de Arquitectos, del cual forma parte.

Los antecedentes son varios, y durante la actual gestión de Aníbal Tortoriello, la concejal Marcela Linhardo fue edil oficialista y a su vez se desempeñó como directora del área de Economía Social. Tortoriello había anunciado, primero en 2018, luego en 2019, que reformaría la Carta Orgánica, pero finalmente la discusión no ocurrió.

“Si las ordenanzas, o lo que yo vaya generar desde el Poder Ejecutivo, pasan solo por mi, estaría mal, más allá de que las trabaje o no desde el Concejo Deliberante”, Fabián Bellamore, concejal electo y futuro director de Planeamiento urbano

El propio Claudio Di Tella fue concejal y secretario de Servicios Públicos durante la intendencia de Alberto Weretilneck. En el caso de la gestión Arriaga, Fabián Gatti ofició de secretario de Gobierno y a su vez era concejal.

No hace mucho, el concejal electo por el Frente Todos, Horacio Pierucci, planteó la necesidad de aumentar a nueve la cantidad de bancas locales y aseguró que habría consenso.

La premisa de los poderes independientes no se cumple a rajatabla en Cipolletti, gracias a la Carta Orgánica de 2001. Para Bellamore esto no representa un perjuicio a la democracia, y aseguró que “si el rol es participar y aportar en un ámbito, no tendría que haber conflicto”. Para ir más allá, completó la idea: “Si todo pasa por una sola cabeza sería nocivo, pero si la idea que se discute viene del fruto de un trabajo mancomunado, con la discusión necesaria y un tratamiento acorde para que haya consenso, excede a la propiedad de la idea”, aclaró, y resumió. “Se puede estar desde ambos lados tratando de articular lo mismo”.

“Claudio (Di Tella) siempre tuvo la idea de que yo lo podía acompañar desde ese área, más allá de la candidatura como concejal”, deslizó. Esto podría poner de manifiesto una especulación electoral frente a un posible resultado adverso, algo que finalmente no ocurrió. “Este es el área que yo comúnmente venía tratando de trabajar y siguiendo antes de empezar la campaña electoral, luego me sumé a Juntos Somos Río Negro, ya haciendo un trabajo de campo sobre lo urbanístico, y como un profesional que opina sobre cuestiones relacionadas con esto”, sostuvo.

Crecimiento y regularización

Bellamore adelantó que las líneas de trabajo que seguirá Planeamiento estarán orientadas a posicionar a la ciudad en cuanto a su desarrollo y crecimiento, desde la intervención más chica a la más grande. “Tenemos que tener en claro hacia adonde queremos que vaya Cipolletti”, acotó.

Otra de las prioridades de esta dirección tiene que ver con la regularización, en relación a los asentamientos, algo que aseguró, está más “rezagado”. “Necesitamos empezar a ordenar a la ciudad en su conjunto”, manifestó.