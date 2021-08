Otro acusado por el ataque a la AMIA es nombrado en un alto cargo del gobierno de Irán

El presidente iraní, Ebrahim Raisí, nombró a Mohsen Rezai, uno de los acusados por el atentado a la AMIA, como vice-presidente encargado de Asuntos Económicos. Rezai es excomandante de los Guardianes de la Revolución, ejército de élite iraní, y candidato derrotado en las presidenciales de junio.

Días atrás, Raisi designó como ministro del Interior al general Ahmad Vahidi, otro de los acusados por el ataque terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en el año 1994.

Al igual que con Vahidi, la Justicia argentina consideró a Rezai como uno de los responsables de planificar y financiar el ataque. Por esa razón, tiene un pedido de captura de Interpol, reclamado desde 2007 y que Irán desconoce.

La decisión generó una fuerte crítica de parte de Israel, ya que la embajada de ese país en Buenos Aires advirtió en un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter: “El gobierno de Irán sigue sumando terroristas. Tras la designación de Vahidi como Ministro de Interior, ahora es el turno de Mohsen Rezai”.

El Parlamento iraní finalizó este miércoles su debate sobre el gabinete del nuevo presidente Raisi antes de someterlo a un voto de confianza para avalar al nuevo ejecutivo conservador.

Además de los ministros, que deben contar con la anuencia parlamentaria, hay varios vice-presidentes, cuya lista no se conoce, y que no necesitan ser avalados. Raizi fue, sin embargo, uno de los anunciados hoy.

Junto a Vahidi y Rezai, también fueron acusados formalmente por el ataque a la AMIA Mohsen Rabbani, cuyo cargo oficial era agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires; Alí Fallahijan, ministro de Información y Seguridad entre 1989 y 1997; y el ex jefe de Inteligencia política de Hezbollah, Imad Mughniyah.

También fueron apuntados Ali Rafsanjani, jefe de estado iraní al momento del ataque, y el ex embajador iraní en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour. Sin embargo, estos dos últimos no tienen pedido de captura internacional. En tanto, sobre el actual diplomático iraní Alí Akbar Velayati, pesa un pedido de captura nacional e internacional desde noviembre de 2006 aunque no rige una “alerta roja” de Interpol, lo que impide una detención automática.