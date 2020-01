Otro camión chocó las vías en Cipolletti y el tren está fuera de servicio

El servicio del Tren del Valle se volvió a interrumpir esta tarde porque nuevamente un camión chocó el puente ferroviario que pasa por encima de la Ruta Nacional 151 en Cipolletti, y desmontó las vías. Esta mañana había ocurrido lo mismo y por la reiteración de casos desde el gremio de la Fraternidad criticaron la falta de controles.

El nuevo hecho se registró alrededor de las 16:20. El referente del sindicato, Pantaleón Huanque, explicó a Río Negro que tras el hecho hicieron un recorrido de las vías y constataron que los rieles se habían salido de su linea, "un camión se volvió a llevar puesto el puente. El tren estaba viajando de Neuquén a Cipolletti y quedó en Neuquén hasta que se pueda reparar, creemos que hoy ya no va a haber servicio".

El vocero explicó que ahora esperaran a que se repare el tramo y que lo más provable es que los trabajo concluyan durante la noche, por lo que el servicio recién volvería a reactivarse mañana por la mañana.

En ese contexto Huanque manifestó su enojo por la reiteración de hechos y criticó la falta de controles y el desinterés de algunos camioneros que transitan por el sector: "la noticia es que pasan los camiones y no les importa nada. No entiendo cual es la carga que traen, recién estuvimos en el lugar y pasaron camiones con hasta tres bines de fruta encima y no tocaron. No nos explicamos qué cargas pueden traer para chocar el puente".

En ese sector la altura máxima para vehículos es de 4,10 metros de altura y son frecuentes los incidentes. Se trata de uno de los puntos críticos del servicio que en los próximos meses prevé su extensión hasta Plottier.