Otro cruce entre el MPN y el Frente de Todos por la crisis de salud

La crisis sanitaria que se vive en la provincia de Neuquén tras el conflicto con los autoconvocados y con la segunda ola de covid-19 volvió a cruzar ayer al Movimiento Popular Neuquino y al Frente de Todos en la Legislatura.

Diputados del bloque kirchnerista reclamaron al gobernador Omar Gutiérrez mayor apertura al diálogo con la oposición y también medidas más fuertes frente a la pandemia que tiene en jaque al sistema sanitario. “Un sistema colapsado con números que estremecen exige un gobernador que esté dispuesto a tomar decisiones como la crisis lo merece y no que ocupe su tiempo para usar frases de ocasión”, cuestionó Soledad Martínez (Frente de Todos).

La legisladora utilizó la hora de Otros Asuntos en la sesión de ayer para criticar la reaparición del mandatario en la conferencia del viernes pasado “con un tono visible de molestia e irritación, con provocaciones para la dirigencia y, fundamentalmente, con los trabajadores de salud”, sostuvo.

Evaluó que la situación de colapso sanitario necesitaba “un gobernador más decidido a ver cómo hacer para que esto no se profundice que a decirnos quiénes somos los responsables de esta situación”. “Ahórrense la diatriba de responsabilizarnos por lo que el gobierno nacional tiene a su cargo hacer y no hacemos. Resérvenselo para cuando se dispongan a sacarse fotos con la sucesiva cantidad de funcionarios nacionales que han venido a auxiliar a un gobernador que no tiene más margen político para manejar esta crisis sanitaria”, manifestó Martínez.

“La situación sanitaria de la provincia es de extremísima gravedad, está en juego la vida de miles de neuquinos. Déjense de decirnos qué hacer con la inflación”, le imputó al MPN.

Su par de bancada, Sergio Fernández Novoa, sumó que, en lo personal, lo que le sucede con el gobernador es “la imposibilidad de debatir”.

La respuesta llegó de la diputada María Laura Du Plessis (MPN) quien, en ocasión de recordar el aniversario del 25 de mayo, citó al exgobernador Jorge Sapag y recordó las “tensiones” que aún persisten en el federalismo nacional. “No vamos a permitir que nos digan que nos abstengamos a hacer manifestaciones de lo que el gobierno hace o deja de hacer. Nos enrolamos en un federalismo de concertación, queremos estar en una buena línea con el gobierno nacional. Lo hicimos en la gestión anterior, lo hacemos en esta porque confiamos en que es la única forma que tenemos de colaborar con el engrandecimiento de Argentina”, planteó.

Defendió que Gutiérrez “hizo una autocrítica muy profunda en la que asumió que debió tomar ciertas decisiones en medio de una pandemia sin precedentes” y le enrostró al Frente de Todos que “si los funcionarios nacionales vienen a acompañar al gobierno provincial será porque estamos haciendo bien las cosas”.

Reconocimiento 500 voluntarios trabajan por día en la campaña de vacunación contra el covid. Los diputados declararon de interés su tarea.

Hasta junio, habrá sesiones mixtas para reducir la presencialidad

La Legislatura provincial aprobó ayer por unanimidad la resolución 1113 que autoriza a los diputados a participar de las sesiones y reuniones de comisión de forma virtual, con el objetivo de reducir la presencialidad en el edificio.

La nueva modalidad se puso en marcha ayer y estará vigente, al menos, hasta el 1 de junio, de manera similar a lo que ya se había implementado el año pasado frente a la primera ola de covid-19.

El protocolo que se utilizará es el mismo que se elaboró en el 2020 y que permite a los legisladores que participen de comisiones o sesiones por teleconferencia a debatir y votar nominalmente, a viva voz.

Ayer ya hubo tres diputados que asistieron al recinto por vía remota: María Fernanda Villone, Soledad Martínez y Gonzalo Bertoldi.

En lo que va de la pandemia hubo al menos tres legisladores con covid-19 y una de ellas aún está en proceso de recuperación, la titular del bloque del Frente de Todos, Ayelén Gutiérrez.

La Legislatura también restringió el ingreso al edificio y limitó la presencia de personal.