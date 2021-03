Pablo Musse: "El duelo no lo pude hacer, vivo indignado"

“Yo el duelo no lo puedo hacer, vivo indignado, día a día”, así cerró Pablo Musse la entrevista con RÍO NEGRO. Antes, había explicado todo lo que le pasó desde ese domingo, 16 de agosto de 2020, cuando en Córdoba no lo dejaron llegar a ver a su hija Solange, quien transitaba una etapa avanzada del cáncer que sufría desde hacía 10 años. Su situación se haría pública a nivel nacional, muchas personas contarían que vivían casos similares, incluso las provincias sancionarían leyes “del último adiós”, pero su hija murió una semana después de ese terrible día sin que él pudiera despedirse.



Pablo vive en Plottier y después de cinco meses sin ver a su hija, y teniendo en cuenta su estado de salud, partió a Alta Gracia junto a su cuñada, Paola. Él avisó que no podía pagar el hisopado en forma particular porque salía $8.000 en aquel momento y desde el comité de emergencias de la ciudad cordobesa le respondieron que podía ingresar, pero tenía que aislarse dentro de la casa para no tener contacto directo con Solange.



A las 6 del domingo llegó al puesto de Huinca Renancó, en el sur cordobés, y le impidieron el paso por no tener PCR negativo. Le hicieron dos test rápidos con resultado “dudoso” porque podía tener otra enfermedad y lo obligaron a volver.

“Tuve que manejar de corrido 40 horas. No me dejaron frenar para dormir y tampoco pudimos frenar en estaciones de servicio para ir al baño”, contó Pablo en ese momento. Dijo que no solo no hubo consideración para su cuñada, que usa silla de rueda, sino que el trayecto fue seguido por patrulleros policiales, que iban haciendo postas.

Solange los esperaba, pero no llegó a verlos.

Solange Musse, de 36 años, se encontraba con un tratamiento de cáncer en la ciudad cordobesa de Alta Gracia y, el viernes 21 de agosto sufrió una descompensación y murió poco después de ingresar en el Sanatorio Allende de la capital cordobesa.



Para Pablo, tanto Solange como Abigail, la nena de 12 años con cáncer que no dejaron entrar a Santiago del Estero, se convirtieron en “una bandera de los Derechos Humanos en Argentina” y él la enarbola en todos los lugares que puede.

Aclaró que no pertenece a ningún grupo ni partido y criticó duramente a los políticos. Aseguró que, en Neuquén, solo se comunicó el ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, por un comentario que él hizo en una publicación en las redes sociales. En Córdoba lo contactó el ministro de Justicia, Julián López.



El balance de Pablo es negativo. Consideró que las respuestas fueron “lamentables, todas”. También cuestionó al gobernador, Omar Gutiérrez, por no haberlo escuchado, pero sí, por ejemplo, haberse solidarizado con el presidente Alberto Fernández por la agresión que sufrió en Lago Puelo, durante su visita después de los incendios. Al primer mandatario también lo criticó: “dijo que se iba a poner a disposición y nunca lo hizo”.

“En campaña aparecen hasta abajo de la alfombra. Se acuerdan ahora de Formosa que hace 30 años que está así”, lamentó.

En estos momentos, espera el avance de la denuncia que realizó para que la Justicia encuentre los culpables de lo que le pasó a él y su familia. Pero el camino viene siendo sencillo.

Pablo contó que hizo la denuncia en la justicia federal de Córdoba, el caso pasó a Río Cuarto, luego a la justicia ordinaria de Huinca Renancó, después a la Corte Suprema de Justicia que en diciembre pasado determinó que el expediente debía regresar a Río Cuarto. Más detalles no puede brindar porque rige el secreto de sumario.

En este nuevo tiempo de espera, Pablo resaltó: “quiero que paguen los responsables, no es por plata, quiero buscar a los culpables de haber hecho tanta injusticia”.