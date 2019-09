Pablo Ostapkiewicz, una variante para dos puestos en Cipolletti

El plantel que armó Cipolletti tiene entre sus características la gran cantidad de variantes. En cada puesto hay dos jugadores, e incluso algunos que se pueden desempeñar en distintas posiciones.

Luego de igualar en los tres primeros partidos de la 2019/2020 del Federal A, los dirigidos por Gustavo Coronel volvieron a las prácticas y apuntan los cañones para el duelo del domingo a las 17 en la Visera, en el que recibirán a Deportivo Madryn por la fecha 4 del torneo.

Uno de los que todavía no tuvo minutos y puede ser útil al entrenador es Pablo Ostapkiewicz, quien continúa poniéndose a punto desde lo futbolístico pero está a disposición del DT. El defensor le anotó varios goles la temporada pasada al Capataz vistiendo la camiseta de Deportivo Roca. Puede aportar en defensa como en ataque.

‘‘Estoy entrenando a la par del grupo. Se hizo un trabajo específico porque yo llegué sin la base de la pretemporada, las últimas dos semanas, eso demoró todo. Estoy a disposición esperando a ver si se me da esta semana’’, contó el Polaco a ‘‘Río Negro’’.

El Polaco se lesionó en cancha de Cipo en un clásico de la temporada pasada. ‘‘Ya pasaron siete meses de la lesión. A veces es preferible esperar un poco más y acondicionar todo, lo físico y futbolístico. Los plazos de recuperación ya se superaron’’, explicó.

El mercado de pases de Cipolletti fue muy movido y Ostapkiewicz fue uno de los últimos en arribar.

‘‘Cuando llegué los chicos ya llevaban un mes intenso de pretemporada. Yo estuve entrenando y llegué con rodaje. Desde ahí ya entrené con normalidad’’, declaró el defensor.

Luego de finalizar su vínculo con Roca y de recuperarse de la dura lesión, el jugador había entrenado con la reserva de Lanús.

En cuanto a la posición que más le place, el futbolista aclaró que ‘‘yo soy central, es el puesto en el que me siento más cómodo. En Roca me tocó jugar de lateral, no tengo problemas si me toca ahí’’.

El Polaco no se desespera de cara a lo que viene. ‘‘Estoy tranquilo, sé que la posibilidad va a llegar en algún momento. Tengo unas ganas bárbaras de jugar o estar entre los 18, pero todo a su tiempo. Estoy preparado para cuando me toque, mientras estoy apoyando el grupo’’, concluyó.

Se perfila el equipo. Cipo suele hacer prácticas de fútbol bastante seguido. De hecho no tuvo amistosos en la pretemporada, pero si hubo mucho ensayo con titulares y suplentes, a sabiendas de que Coronel puede armar tranquilamente dos equipos. En el entrenamiento de hoy habrá pistas del once que saltará al campo el domingo.

Resultados iniciales. El comienzo fue 1 a 1 con Ferro en General Pico. La primera presentación en casa terminó con un 2-2 sobre la hora ante Peñarol de Chimbas y en la tercera también rescató un empate en tiempo adicionado contra Estudiantes en San Luis.