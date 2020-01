Pachorra Castro: “Alianza es un club muy ordenado”

El sorteo del Torneo Regional Amateur puso a Jorge Lencina y a Héctor Adrián Castro, actualmente en Alianza de Cutral Co, en el camino del Deportivo Roca, club al que estuvieron a punto de llegar.

“Me enteré mediante el presidente, me llamaron para una reunión. Pensé que iba a ser para hablar de cosas de la pretemporada pero fue para darme de baja porque no podían pagarme. Nunca me ofrecieron bajar el sueldo arreglado”, relató el volante roquense.

“Me dio bronca por la forma y el momento, a cuatro días de empezar la pretemporada me quedé sin club. Le dije que no a varios para jugar en Roca, era una linda oportunidad para volver”, se lamentó “Pachorra”.

De todas maneras, el mediocampista ya pasó la página del Depo y está enfocado en la preparación del Gallo para su regreso a un certamen federal.

“Alianza es un club muy ordenado, se nota que hay material para afrontar un torneo así. Trajeron un gran técnico y para mí fue mucho más fácil por eso”, aseguró.

Lencina ya había llevado a Castro a Boxing y también lo había pedido para Roca. “Tengo una muy buena relación con Jorge, me llevó a Río Gallegos, pude rendir y él confía en mí. Es un gran estratega, analiza todos los aspectos del juego”, lo elogió el futbolista.

Sobre los objetivos para el Regional, “Pachorra” indicó que la meta es “pelear arriba, lo primero es pasar la fase inicial. Sabemos que cualquier error te hace perder partidos, hay que estar atentos en los detalles”.