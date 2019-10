Pacífico presentó a su plantel para el Torneo Federal

Pacífico presentó oficialmente al plantel que disputará el próximo Torneo Federal de Básquet.

El presidente del club "Polo" Godoy recalcó que "hemos decidido participar nuevamente para que los chicos del club se vean reflejados en la primera división".

"Vamos a buscar en cada partido nuestra mejor versión y que eso nos acomode en la tabla. Tomamos este torneo como una revancha del anterior. Los resultados no se correspondieron con el trabajo que se hizo", aseguró por su parte el entrenador Pablo Romero.

El objetivo fue mantener la base del plantel del Federal pasado y sólo se incorporó a Emilio Giménez, que viene de jugar en Unión de Allen.

"Me trataron muy bien desde que llegué. La primera semana me enfermé y estuvieron todos a disposición, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, no tengo nada para quejarme", expresó el refuerzo.

"Es difícil irse de casa, no me había pasado lesionarme como el torneo pasado, pero ahora estoy preparándome de la mejor manera. Nos une un sentimiento muy especial por el club, eso se va a ver reflejado en la cancha", indicó por su parte David Oviedo, referente y figura del equipo.

El plantel completo está integrado por: Juan Cruz Miranda y David Oviedo; Juan Manuel Fabi, Emilio Giménez, Carlos Sepúlveda, David Fric, Gabriel Pérez Ibargoyen y Leonel Bustamante , Valentín Kaltenbach, Gastón Encina, Agustín Lara, Diego Macedo, Angelo Sasso, Santiago Meza, Ignacio y Francisco Rambado, Giuliano Camiloni, Matías Agnelli, Juan Cruz González, Juan Román Pérez Miranda, Benjamín Caligari, Dylan Riquelmes, Juan Jara, Tomas Balcedo y Francisco Badan.

El Decano integrará la zona con Independiente, Centenario, Cinco Saltos, Sol de Mayo, Pérfora y Cipolletti.